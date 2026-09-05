何正德高調拖新歡巴黎影寫真又攬又錫　謝玲玲懶理睇汪蘇瀧演唱會

已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）是城中知名的百億千金，2014年與前全國政協常委、已故富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，兩人育有一子一女。近日驚傳豪門婚姻觸礁，上個月初有網民在Threads爆料，直擊何正德於加拿大溫哥華與一名長髮墨鏡女互動親密，日前何正德與新歡在巴黎影的親密寫真曝光，兩人又攬又錫，相當高調！何正德與林恬兒傳出婚變以來，至今未有公開交代婚姻狀況，但昨晚（4日）內地唱作歌手汪蘇瀧在啟德主場館開騷，林恬兒媽媽謝玲玲亦有捧場，似乎未有因女兒的婚變傳聞而影響心情。

林恬兒遺傳了媽媽謝玲玲的優良基因。（IG@emilylam.ho）

林恬兒是林建岳的大女。（IG@emilylam.ho）

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚。（IG@emilylam.ho）

兩公婆經常出雙入對。（IG@emilylam.ho）

婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿。（IG@emilylam.ho）

謝玲玲入場睇汪蘇瀧演唱會 懶理女婿高調拖新歡巴黎影寫真

內地人氣唱作歌手汪蘇瀧一連三日於香港啟德主場館舉辦《明日世界 Age of Romance》世界巡迴演唱會，昨晚（4日）正式開鑼全場爆滿！汪蘇瀧更請到天后楊千嬅擔任嘉賓，二人驚喜合唱國粵雙語版《如果愛忘了》，瞬間掀起全場高潮！而謝玲玲亦有捧場，一身Casual look現身的她十分低調，但仍難掩貴氣。

汪蘇瀧。（HK Ticketing）

演唱會海報。（weibo@汪蘇瀧）

汪蘇瀧邀得天后楊千嬅擔任嘉賓。

謝玲玲入場睇騷。

謝玲玲入場睇騷。

上個月初有網民在Threads爆料，直擊何正德於加拿大溫哥華與一名長髮墨鏡女互動親密。（影片截圖）

親密。（影片截圖）

日前林心兒盛裝出席時裝騷。（葉志明攝）

但拒絕接受訪問。（葉志明攝）

據知片中的長髮墨鏡女名叫Janelle，是一名保險經紀，去年底，何正德在朋友介紹下認識Janelle。而Janelle與何正德的關係被揭後，疑已將個人IG註銷，無法搜尋，男方的IG亦刪掉昔日甜蜜合照，改帳戶名後轉為不公開。近日何正德與Janelle的一輯巴黎親密寫真曝光，一位巴黎攝影師Bonnie透露二人希望影一輯電影風格、自然不刻意擺拍的寫真，兩人在巴黎浪漫勝地皇家宮殿進行拍攝，期間拖手、擁抱及親吻，相當高調。不過相關照片及報道曝光後，攝影師官方網站亦極速將相片下架。

新歡被起底。

新歡被起底。

近日何正德與Janelle的一輯巴黎親密寫真曝光。

又攬又錫。

又攬又錫。

又攬又錫。

林恬兒出身富裕 港澳五特首到賀豪門婚禮

林恬兒是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，遺傳了媽媽優良基因的她外形出眾，更是一位學霸，獲美國哥倫比亞大學政治系雙碩士學位，兩人在2014年4月28日結婚，同年5月於香港君悅酒店舉行結婚酒會，現場政商各界名人雲集，港澳兩個特區，前任及現任五位特首均親臨酒會，有逾千嘉賓到賀，場面熱鬧！

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德結婚。（IG@emilylam.ho）

前全國政協常委、商人何柱國出身上海富商家族，是香港煙草公司創辦人何英傑的長孫，他曾赴美國升學，1990年代返港接手家族生意，有「煙仔何」的外號，家族資產逾200億。（資料圖片）

林恬兒同爸爸林建岳及老爺何柱國。（IG@emilylam.ho）

前年林恬兒同老公何正德再辦婚禮。（IG@emilylam.ho）

前年林恬兒同老公何正德再辦婚禮。（IG@emilylam.ho）

今年元旦Party兩公婆最後同框。（IG@emilylam.ho）

元旦Party。（IG@emilylam.ho）

前年結婚10周年再辦婚禮 何正德曾深情告白林恬兒

2024年適逢二人結婚10周年，林恬兒與何正德邀請約60名親友到菲律賓巴拉望島再辦沙灘婚禮，並在親友見證下再次宣誓。去年4月28日林恬兒曾在IG發文慶祝結婚11周年：「428 💙 結婚11週年快樂 @king88bear 回想起去年我們在聖特羅佩Le Club 55舉辦的主題歡迎晚宴，那裡對我們來說意義非凡，是我們婚後作為夫妻的第一頓晚餐。我每天都愈來愈愛你，迫不及待地想和你一起創造更多美好的回憶，我的小熊🐻」而同年10月林恬兒41歲生日，何正德亦特別為老婆慶生，更公開深情表白：「祝我美麗的太太生日快樂！謝謝你這一年一路陪伴我經歷了所有的起伏，沒有你在我身邊，我做不到這一切。永遠感謝有你，我的支柱！」

去年是兩人結婚11周年。（IG@emilylam.ho）

兩公婆撐枱腳慶祝結婚11周年。（IG@emilylam.ho）

去年10月林恬兒迎來41歲生日，何正德特別為老婆慶生，更公開深情表白。（IG截圖）

去年何柱國病逝 林恬兒到場打點

去年6月何柱國病逝，終年75歲，喪禮在6月28日於香港殯儀館設靈，何正德同林恬兒當日到場打點，林恬兒接受傳媒訪問時表示對老爺的離世大感惋惜：「對我嚟講真係好感激老爺，生前咁錫我呢個新抱，佢真係當我係自己個女咁樣錫，所以我都好掛住佢。」而在老爺逝世後，林恬兒就陪老公及奶奶到英國散心，相當有孝心！不過今年1月之後，兩公婆未有再同框，直至早前傳出婚變，有消息指二人正辦理離婚手續。

喪禮在6月28日於香港殯儀館設靈，他的兒子何正德（Kent）及新抱林恬兒（Emily）當日到場打點。（影片截圖）

林恬兒感激老爺。（影片截圖）

去英國散心！（IG@emilylam.ho）

2013年。（IG@emilylam.ho）