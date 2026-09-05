楊梓菁甲狀腺上眼已康復停藥　單親湊仔感激家人：全力Support

前TVB「打女」楊梓菁（前名楊柳青）淡出幕前一段時間，今日（5/9）難得現身出席時裝騷。狀態大勇的她接受《香港01》訪時分享獨力照顧3歲兒子的單親媽媽日常，亦大方回應之前的健康狀況，透露其「甲狀腺上眼」病情已經康復，目前已全面停藥。

楊梓菁今日（5/9）現身出席時裝騷。（葉志明攝）

楊梓菁狀態大勇。（葉志明攝）

病情嚴重曾致眼球凸出 停藥免上手術台

提及前陣子的健康危機，楊梓菁坦言過去兩年經歷了人生低谷，因甲狀腺上眼而影響外貌及心情，甚至一度將自己「藏起來」不敢見人：「對上嗰兩年就甲狀腺上眼，有一隻眼球凸咗一半出來，引致到發胖啦，跟住心情好低落，身體又唔好，收埋咗自己。真係有時見到人都仲未係好Ready，死啦，好似有少少收埋咗自己一排。」

楊梓菁前年身體出現免疫系統問題，攻擊甲狀腺。（影片截圖）

公開大細眼照。（影片截圖）

幸好經過一段時間的治療與休養，病情已大幅好轉，醫生更指她無需接受手術：「完晒食藥㗎啦已經，醫生話連手術都唔使做！但就有少少大細眼囉，要好落力去睇先會察覺到，都希望佢會再慢慢變返自然啲。最近先開始出返嚟做活動，開始洽談吓啲戲。」

楊梓菁狀態大勇。（葉志明攝）

已康復停藥。（葉志明攝）

單親湊仔大頭蝦 睇漏通告白跑一趟

除了重投工作，身為單親媽媽的楊梓菁亦全心照顧剛滿3歲的兒子。隨著兒子近日開學，她笑言自己仍在努力適應「要陪返學的媽咪」這個新身份，更自爆日前因為大頭蝦而鬧出笑話：「我自己比較鍾意工作、拍戲同做生意，變相要好細心咁跟住啲通告。試過睇漏咗一句，跟住去到學校，學校啲人話：『媽咪，冇抽中你喎，所以今日你哋唔使嚟㗎。』我就有啲咁嘅大頭蝦嘢發生。」她透露雖然有媽媽及外傭姐姐幫忙分擔照顧重任，但日常既要顧及生意、拍戲又要照顧小朋友，休息時間確實不太足夠，需要好好分配時間。

楊梓菁單親湊仔。（葉志明攝）

楊梓菁同囝囝Jace。（IG@wiyona）

楊梓菁同囝囝。（IG@wiyona）

感謝家人全力支持 學會放下堅強示弱

面對患病與獨力照顧囝囝的雙重壓力，楊梓菁特別感謝媽媽與妹妹無條件的陪伴與照顧，讓她可以無後顧之憂地發展事業。她亦透露，這次經歷讓她打破了過往不敢在家人面前展現脆弱的障礙：「屋企人真係承受晒，因為自己嗰陣時又單親湊仔，身體又唔好，一定係屋企人去Support。好開心好感激屋企，妹妹同阿媽全力Support，所以我可以好放心咁去搞自己生意同拍返戲。」楊梓菁說：「以前無論感情定對住家人，越係親嘅人越唔敢Show自己脆弱嗰面，怕對方擔心。但原來如果嗰啲人係愛你嘅，佢會接受你這一面。這是我這次一個好好的課題同得著。」

楊梓菁感謝家人全力支持 ，學會放下堅強示弱。（葉志明攝）

去年7月楊梓菁與朋友合共投資7位數開設的健康療癒工作室正式開幕。（IG@wiyona）

Jace好Cute！（IG@wiyona）

經歷過健康與生活的轉變，楊梓菁對人母這個角色亦有了全新的深刻體會：「做咗媽咪之後發現，你自己真正嘅快樂係重要過一切。因為你唔開心，你個仔係會好直接咁接收你嘅情緒，會影響佢嘅性格同解決事情嘅態度。所以我們做媽咪嘅一定要照顧好自己，自己開心先會影響到身邊嘅人。」

媽咪真正快樂最重要！（葉志明攝）