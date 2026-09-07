《香港01》十周年｜練美娟叫陳俞希再出寫真　豪言：佢唔出就我出

ViuTV藝人練美娟（娟姐）與陳俞希（Hailey）日前一同出席《香港01》十周年慶祝活動。兩人除了為《香港01》送上生日祝福之外，受訪時還默契十足，互動爆笑。

陳俞希祝《香港01》：「十周年生日快樂！當然希望愈嚟愈多人睇啦！」練美娟亦隨即附和：「祝《香港01》十周年生日快樂！同埋希望你哋業務蒸蒸日上，多啲新聞，多啲Juicy嘢畀大家睇！」（資料圖片）

回憶十年前

當被問及十年前各自在做什麼時，兩人陷入了深思。陳俞希表示：「十年前……我應該已經開始做緊電視，所以呢十年都見證住我哋自己電視台嘅變遷。」而練美娟則回憶起自己當時尚未加入ViuTV：「我嗰陣應該未未真正入嚟，嗰時仲睇緊一姐（陳俞希）做節目。諗都冇諗過今日會參與《香港01》十周年嘅生日派對，非常之開心！」

陳俞希表示10年剛剛加入ViuTV。（資料圖片）

陳俞希抗拒再出寫真：「咸豐年前」

笑問曾做過嫩模的陳俞希，適逢十年會否考慮再次推出寫真集，紀錄自己蛻變？陳俞希怕醜說：「咸豐年前嘅事就唔好提啦！」身旁的練美娟見狀即時補刀笑言：「咁妳再出咪唔係咸豐年前嘅事囉！」陳俞希顯得抗拒，連聲說：「唔會了，唔知點解成日都講起呢樣嘢。」練美娟打趣道：「大家期待下啦，我覺得有機會嘅，佢耳仔軟，你哋講下講下佢就會做，可能我出先呢？」

陳俞希當年曾推出寫真集，如今再提這三個字顯得有點怕醜。（資料圖片）

練美娟考慮出寫真：「好嘢益大家嘛」

陳俞希聽到練美娟自告奮勇，即記者上身反問對方：「阿娟，妳減咗肥喎，會唔會考慮出寫真呢？」練美娟大方回應：「會，絕對有機會啊！所以我就諗緊，如果佢唔出就我出囉，冇所謂囉！好嘢益大家嘛！」陳俞希追問是否會泳裝示人？練美娟笑稱：「唔止，我覺得個尺度可以更闊！我覺得01係可以Carry到！（尺度大到點先？ ）都係藝術嘅欣賞角度啦，期待下啦大家。」

練美娟透露新劇進展

談及工作近況，練美娟透露最近正忙於拍攝劇集《金秘書為何那樣》（港版），進入衝刺緊尾聲階段，希望今年年底，或者明年年初能播出給大家睇，「今次呢個劇組嘅通告都幾密集，不過最緊要係大家都拍得好開心，氛圍好開心，累唔累都冇乜所謂啦，都值得嘅。」

練美娟以往每年都會分享一次「泳衣照」，但今年還未見「新相」，她笑言上圍因減分縮了水，現在「冇嘢騷」了。（資料圖片）

不過，練美娟坦言有機會出寫真集，並自信滿滿地說：「好嘢益大家嘛！」（資料圖片）

陳俞希分享馬來西亞、泰國拍節目趣事 幫昆蟲「執屎」

陳俞希則透露自己即將有一個同動物有關的節目推出，叫《動物義工》，早前特意去了馬來西亞和泰國拍攝，內容非常豐富：「因為我哋係去其他地方睇當地報名做動物義工嘅人，節目入面有好多唔同類型嘅動物出現，超多！除咗貓貓狗狗，仲會有大象、老虎、馬猴、猩猩，乜嘢動物都有。」

陳俞希分享早前到馬來西亞和泰國拍攝節目《動物義工》的趣事。（資料圖片）

她笑言拍完節目後自己的膽子變大不少：「我拍完之後好似對昆蟲類冇咁驚，以前都係驚驚哋，但節目入面要照顧昆蟲，幫佢哋揀『屎』同埋『蛋』！因為有啲昆蟲嘅便便同佢哋產嘅蛋好似，我哋要將啲蛋揀出來，好似揀紅豆綠豆咁，真係好考眼力！」至於照顧大隻動物，陳俞希則笑稱：「大象我哋都係幫佢執屎，同埋整『車胎』畀佢哋玩！車胎入面要塞好多水果同零食，都幾有趣！」