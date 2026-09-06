《香港01》十周年｜胡子彤備戰亞運仍抽空撐場：一齊成長唔容易

《香港01》十周年酒會，於9月3日（星期四）假灣仔香港會議展覽中心盛大舉行，古天樂旗下藝人胡子彤、陳苡臻（Jessica）及朱鑑然出席完時裝活動後結伴趕至，當中子彤近日更忙於為男子棒球港隊大軍出戰愛知名古屋亞運積極備戰，但仍抽空撐場，他說：「有幾多個10年吖？啱啱《香港01》十周年，希望可以有更加多嘅十年，因為一齊成長唔容易，咁啱我入行又係十年左右，所以點都要過嚟同大家打個招呼。」

（左起）胡子彤、《香港01》創辦人于品海、古天樂、陳苡臻、朱鑑然

胡子彤全力備戰亞運 賽後最想放大假休息

問到亞運的備戰情況，他說除了工作外，其餘時間都忙於特訓，只望在餘下時間盡力及享受，幸好他自上年8、9月已開始準備，身體都適應到，故不會太辛苦。早前子彤曾透露隊友們可能是最後一屆參賽，至於他自己呢？他就表示：「所有嘢唔好講到咁死，唔知道嘅，好好享受，盡力！」子彤說自己在亞運後最想放一個大假，讓身體好好休息再前行，並預告年尾將有新戲拍攝。

胡子彤除了工作外，其餘時間都忙於特訓，為男子棒球港隊大軍出戰愛知名古屋亞運積極備戰，但仍抽空支持《香港01》。

三位為《香港01》合唱生日歌。

Jessica腸胃炎後復工拍新劇：呢套大家會想睇

而Jessica早前患腸胃炎，問到是否食錯嘢，她表示可清楚，總之有日突然腸胃不適，之後便「一發不可收拾」。而近日她忙於拍新劇，雖然很想劇透但還是要留待劇組正式公布，不過她相信大家都很想看這套劇，談及Jessica是樂壇女新人，而今年獎項競爭很大，她指不多想獎項：「獎呢啲唔諗住，我嚟緊都準備入錄音室去錄我嘅第三首歌，我嘅大計其實都係希望世界和平，大家開開心心。同埋希望套劇可以快啲同觀眾見面，同埋話俾大家聽我究竟拍緊邊套劇！」

Jessica忙於拍新劇，雖然很想劇透，但還是要留待劇組正式公布，不過她相信大家都很想看這套劇。

朱鑑然與方太一家相識多年 新劇挑戰諸葛亮靈魂穿越

而朱鑑然原來跟烹飪節目始祖「方太」方任利莎有關係，方太女兒阿寶近年為媽媽開設社交平台專頁，早前阿寶上載一張15年前方太舊照，雖然只得背面，但仍見到方太蹺住大隻仔在銅鑼灣親密行街，阿寶其後揭曉原來大隻仔正是朱鑑然，兩家人認識多年，故方太都有支持朱鑑然作品，朱鑑然就在訪問中表示：「其實係，同佢個女係認識嘅，好多年前食過一餐飯，影咗張合照。（記者：佢有睇《COURT!》）係咩？非常之開心！當你拍一個新嘅作品，佢都會支持同埋畀comment你，我覺得係好開心嘅真係。」他透露自己雖不常見方太，但因為與阿寶都是愛貓之人，間中都會傾偈講貓經。最後，講到未來大計，他說：「希望世界和平、身體健康！」又宣傳正在上演的《浪花男女》，並預告9月6日在馬來西亞都有劇上：「個劇叫《臥龍》，我就飾演諸葛亮靈魂，穿越嚟咗現代嘅一個人嘅身上，係好大嘅挑戰。」

朱鑑然原來跟烹飪節目始祖「方太」方任利莎一家相識多年。