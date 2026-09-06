《香港01》十周年｜李尚正舞台劇爆滿　妹頭演劇后免減肥：咁益我

《香港01》十周年酒會於9月3日（星期四）於香港會議展覽中心盛大舉行，HOY「一哥」李尚正及「一姐」妹頭（盧頌恩）合體撐場，非常畀面！談到十年前（2016年）的自己，妹頭笑言兩人都有很大改變：「你係內在嘅唔同，我係睇得見嘅唔同，都係一個進步嚟嘅，我覺得，數字上。」李尚正則笑稱自己外在亦有不同，因為以前沒有妹頭那麼高，被問到如何增高時，他笑指：「主要飲食方面，同埋瞓多啲覺，間唔時彈多啲。我今日本來諗住着啲高啲嘅鞋，但係諗諗吓都唔使，依家三吋啫。」

（左起）盧頌恩、《全民造星VI》冠軍Teller、李尚正、陳俞希、練美娟，是「HOY一姐」盧頌恩與「ViuTV一姐」激罕同框。

妹頭為魏浚笙接拍《你的保安，李保安》 卻慘被Cut戲

提到兩人合作的新劇《你的保安 李保安》，李尚正透露拍攝進度：「拍咗10日，我哋即將就會拍埋其餘嗰100幾十日，所以都可以話係如火如『茶』。」妹頭則表示希望劇集於10月底如期播出。談到劇中被魏浚笙（Jeffrey）等眾多靚仔包圍，妹頭隨即控訴當日被Cut戲，李尚正解釋是因為她沒空，妹頭即講出自己接劇真相：「我想同Jeffrey做對手戲，我拍劇原因就係咁咋嘛。」李尚正隨即提到另一「鮮肉級」男對手王耀宏（Meaning），打趣道：「Meaning都ok吖，你都『lam』晒啦。」妹頭笑著反駁：「但係係Meaning……唔同囉，佢係另一種嘅『lam』。」

妹頭為與魏浚笙（Jeffrey）做對手才接拍《你的保安 李保安》。（資料圖片）

妹頭卻「投訴」被Cut戲，李尚正解釋是因為她沒空，而且也有另一「鮮肉級」男對手王耀宏（Meaning），他打趣道：「Meaning都ok吖，你都『lam』晒啦。」妹頭笑著反駁：「但係係Meaning……唔同囉，佢係另一種嘅『lam』。」

參與「試當真校草」入行的Meaning（右二）獲不少網民讚靚仔！

李尚正回應發展「你的」系列 妹頭反被指已是「你的老闆」

李尚正近來為《我要做主播》擔任旁白，又繼續食字自稱是「你的旁白 李旁白」，被問到會否發展更多「你的」系列，他坦言：「希望可以啦，因為大家都知道而家經濟唔好，所以如果有任何『你的』，我哋都會積極考慮。」妹頭建議他做「你的老闆」，記者即說妹頭早已是按摩店老闆，妹頭之後不忘襟撈地說：「做老闆係開心㗎，都恭祝《香港01》嘅老闆們業務蒸蒸日上！」

妹頭建議李尚正下次做「你的老闆 李老闆」，記者即說妹頭早已是按摩店老闆，妹頭之後不忘襟撈地說：「做老闆係開心㗎，都恭祝《香港01》嘅老闆們業務蒸蒸日上！」

李尚正《內有惡戀》門票早已售罄 妹頭演《辦公室劇后》獲准免減肥

除了拍劇，兩人接下來亦有舞台劇演出，分別是李尚正與林海峰、彭秀慧、蔡蕙琪的《內有惡戀》；以及妹頭與鄧智堅、劉雅麗、梁嘉琪與「香城一姐」阿霞的《辦公室劇后》，妹頭指李尚正的舞台劇門票早已「爆晒」，自己都買不到飛；至於《辦公室劇后》則暫時仍有門票，她預告劇作將於10月23日開演，呼籲大家：「冇乜特別嘅夜晚活動都可以支持吓！」她更笑言獲導演特許不用減肥：「佢話叫我keep住脹身少少，唔知點解咁益我。」

李尚正與林海峰、彭秀慧、蔡蕙琪的舞台劇《內有惡戀》

妹頭與鄧智堅、劉雅麗、梁嘉琪與「香城一姐」阿霞的舞台劇《辦公室劇后》。

昔日《娛樂乜人台》舊片被翻出 李尚正爆要求「露點要加錢」落空

日前《內有惡戀》記者會後，有不少人翻出李尚正當年主持《有個娛樂乜人台》擔任測試員的舊片，當時他被迫不穿上衣、戴著浴帽出鏡做測試。提到這段爆笑往事，李尚正即時大爆幕後秘辛：「其實嗰時同豆腐講，露點要加錢，豆腐話好。」妹頭即追問：「最後有冇加俾你？」李尚正無奈笑答：「佢話冇喎！」妹頭則安慰：「唔緊要啦，係咁㗎喇。」

日前《內有惡戀》記者會後，有不少人翻出李尚正當年主持《有個娛樂乜人台》擔任測試員的舊片，當時他被迫不穿上衣、戴著浴帽出鏡做測試。提到這段爆笑往事，李尚正即時大爆幕後秘辛：「其實嗰時同豆腐講，露點要加錢，豆腐話好。」最後當然冇加錢。