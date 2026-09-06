陳觀泰突發腦出血離世享年80歲　中山舉殯遺體低調火化化輕煙

武打巨星、一代「馬永貞」陳觀泰於本月2日清晨5時，因腦溢血導致心臟第二次驟停，經搶救無效後不幸離世，享年80歲。陳觀泰的親友為他低調處理身後事，於今日（6日）在中山市殯儀館正式舉行遺體告別儀式，其遺體亦已化作一縷輕煙火化。

陳觀泰的親友為他低調處理身後事，於今日（6日）在中山市殯儀館正式舉行遺體告別儀式，其遺體亦已化作一縷輕煙火化。（小紅書@陳觀泰）

靈堂中央的橫匾寫上：「深切悼念陳觀泰先生」。（微博圖片）

低調設靈化輕煙 星爺發文痛悼恩師

陳觀泰的追悼會於昨日（5日）在中山市殯儀館中一廳舉行，現場布置極為低調素雅，靈堂中央的橫匾寫上：「深切悼念陳觀泰先生」，主要接待其生前摯友前來作最後道別。從流出的告別儀式現場可見，現場雖未有繁複鋪張，但圈中好友及組織均極具情義送上花圈致哀，當中包括錢嘉樂與湯盈盈夫婦、香港動作特技演員工會及大聖劈掛門國術總會等。而在陳觀泰離世當天，昔日曾受他提攜的周星馳亦特意發文痛悼：「一代馬永貞，陳觀泰師傅，一路走好」，以簡短直述句深情悼念這位伯樂。

陳觀泰舉殯主要接待其生前摯友前來作最後道別。（微博圖片）

圈中好友及組織均極具情義送上花圈致哀，當中包括錢嘉樂與湯盈盈夫婦、香港動作特技演員工會及大聖劈掛門國術總會等。（微博圖片）

圈中好友及組織均極具情義送上花圈致哀，當中包括錢嘉樂與湯盈盈夫婦、香港動作特技演員工會及大聖劈掛門國術總會等。（微博圖片）

真功夫闖影壇 締造邵氏黃金鐵三角

自幼習武的陳觀泰是大聖劈掛門傳人，更憑硬橋硬馬的真功夫勇奪1969年東南亞國術擂台賽冠軍。其後他獲名導張徹賞識加入邵氏電影，1972年憑藉電影《馬永貞》一戰成名，躍升為當家武打巨星，更與狄龍、姜大衛並稱為邵氏「黃金鐵三角」，一同撐起了香港功夫片的黃金年代。他後來更自組公司擔任導演與監製，對影壇幕前幕後貢獻良多。

陳觀泰於《馬永貞》裡飾演男主角馬永貞，同樣為一位右手力大無窮的拳手，到上海攤打天下。（《馬永貞》電影劇照）

周星馳2日貼出黑白照，悼念伯樂陳觀泰。（IG＠stephenchow）

陳觀泰提攜後輩獨具慧眼，當年周星馳已跟李修賢簽約，他排除萬難向李借人，並與周星馳合演楚原執導的電影《小偷阿星》。（劇照）

陳觀泰2日驚傳離世，享壽80歲，周星馳在社交平台悼念「伯樂」。（《小偷阿星》劇照）

情路歷經波折 第四任太太激罕曝光

作為初代硬漢代表的泰哥，雖然幕前形象勇猛，但情路卻歷經波折。他過去曾有過三段婚姻，先後與歌手蔡珍妮、前女星方怡珍及趙婷婷結婚並育有子女，惟最終皆以離婚收場。直至2017年，當時年逾七旬的泰哥遇上比自己年輕30歲的現任太太湯謹如，兩人才低調步入婚姻殿堂。泰哥生前曾坦言剖白晚年心聲：「到了這個年紀，最重要的是身邊有一個懂得照顧自己、能夠相知相守的老伴。」

陳觀泰離世令無數影迷唏噓不已。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）