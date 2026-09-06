郭富城任「馬場大使」唱新歌　兩女入狀元名校：華仔都揀就冇錯

郭富城（Aaron）今日（6/9）以「馬年大使」身份出席2026/27馬季開鑼，在開鑼盛會上率先送上一首《強》，隨後再首次公開獻唱，三台冠軍歌及馬會年度主題曲《衝衝衝》，現場氣氛高漲熱烈。有報道指兩個女兒入讀有「IB狀元搖籃」之稱的滬江維多利亞學校，兩女學費一年近40萬，跟劉德華女兒做校友。「聽講係，識貨呀真係！華仔都揀就冇錯。」

郭富城（Aaron）以「馬年大使」身份出席2026/27馬季開鑼，並首次公開獻唱，三台冠軍歌及馬會年度主題曲《衝衝衝》。（盧振輝 攝）

完場後郭富城接受傳媒訪問，有見太太方媛帶女兒學騎馬，他大讚女兒大寶馬術好過自己，甚至生日願都想要一匹馬。Aaron提到好開心今年暑假可以放低工作，跟三個女兒一齊過。「咁多年暑假我都要工作，今年係第一年可以放低工作，一齊去新加坡玩，住嘅地方好好，屋企個泳池喺天台，呢度一打開門就係泳池，所以每日都陪佢哋游水，好享受呢段時間。」

有報道指兩個女兒入讀「IB狀元搖籃」，跟劉德華女兒做校友。郭富城：「聽講係，識貨！華仔都揀就冇錯。」（盧振輝 攝）

有報道指兩個女兒入讀「IB狀元搖籃」，跟劉德華女兒做校友。郭富城：「聽講係，識貨！華仔都揀就冇錯。」（盧振輝 攝）

城城狀態極佳。（盧振輝 攝）

踏入九月開學月，有報道指兩個女兒入讀有「IB狀元搖籃」之稱的滬江維多利亞學校，兩女學費一年近40萬，並跟劉德華女兒做校友。「聽講係，識貨！華仔都揀就冇錯。」問到將來家長會兩天王會否有機相遇？Aaron就話學業事情由太太處理，又解釋揀呢間學校全因感覺Free啲，女兒容易適應。

城城好愛錫家人。（小紅書@方媛Moka）

方媛為郭富城誕下三位可愛千金。(方媛小紅書)

談到日前向張智霖送上一副字畫，原來早年Aaron生日時，ChilLam找了一位佛學大師寫了幅「有求必應」給他。多年後到Chilam問到可否送幅字給他，於是Aaron亦有求必應履行承諾：「我寫了一個『在』，因為是他演唱會主題。」

談到12月舉行的啟德演唱會，Aaron終於透露是跨年倒數演唱會：「之前幫周杰倫做嘉賓，覺得個場好靚，都想去挑戰下，就同小美一齊努力推動，亦幸運得到呢個期。個場好大可以搵更多Dancer一齊玩，我哋3個月前已經開始籌備。」