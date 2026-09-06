鍾欣潼西裝眼鏡Look曬御姐氣場　一個眼神電暈網民：命都畀埋你！

現年45歲的鍾欣潼（阿嬌）向來是圈中公認的零死角美女，早年雖曾受荷爾蒙失調困擾，身形一度如「過山車」般起伏，但憑住出眾神顏，獲網民力撐「肥過、瘦過但沒有醜過」。自瘦回巔峰後，阿嬌狀態大勇，近日更在社交媒體分享一段極具氣場的短片，以一身幹練黑西裝配搭無框眼鏡破格登場，御姐魅力全數爆發，瞬間電暈全網引發瘋狂洗版！

阿嬌狀態大勇。（小紅書@鍾欣潼）

無框眼鏡黑西裝上演極致「眼鏡殺」

片段中，阿嬌化身知性高冷的職場女強人，手持紅酒杯展示絕美側顏，黑西裝配無框眼鏡，幹練中透出慵懶。隨後她輕扯襯衫領口直視鏡頭，眼神清冷深邃，將「禁欲系」氛圍拉滿；舉杯淺笑間，優雅與性感悄悄滲透。俯身交臂、垂眸冷艷的鏡頭自帶電影故事感，加上指尖輕抵唇邊的「眼鏡殺」，又純又欲，最後雙手叉腰正視鏡頭，霸道女總裁氣場颯到極致，每個眼神都電爆全網！

「禁欲系」氛圍直接拉滿！（小紅書@鍾欣潼）

自帶電影故事感。（小紅書@鍾欣潼）

氣場十足。（小紅書@鍾欣潼）

網民爭住認愛

阿嬌更為短片配上極具挑逗性的文字：「我要你說 你是我的人」，語氣霸道又帶點曖昧，即時令一眾粉絲與網民集體陷入瘋狂！留言區瞬間被暴動式洗版，大批網民搶著向女神表白，直呼：「姐姐，我是你的人！」、「命都俾埋妳！」亦有網民笑指「霸總上線」，狂讚阿嬌年過四十反而愈來愈有知性韻味，全能神顏女神地位固若金湯！

全能神顏女神地位固若金湯。（小紅書@鍾欣潼）