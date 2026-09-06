《香港01》十周年丨鄧小巧恨拍飲食節目　預告開個唱賀里程碑

實力派歌手鄧小巧日前出席《香港01》十周年慶祝晚會，適逢今年亦是她以歌手身份出道及出碟十周年的大日子，她大感共鳴之餘，更率先向歌迷預告正密謀開騷慶祝！小巧向《香港01》送上祝福：「我都係入行10周年，我覺得任何一個嘅事業或者係機構營運嘅公司，可以營運到10年都係一個好大嘅里程碑。祝福《香港01》可以繼續越來越多嘅製作，越來越多嘅百足咁多爪同埋生意興隆！」

鄧小巧出席《香港01》十周年慶祝晚會。

鄧小巧係英皇歌手之一。

賀入行十周年 密謀開騷回顧歷程

踏入出道十周年的重要時刻，問到有何大計，小巧即透露下個月將會推出新歌，更驚喜預告有意開Show：「希望今年10年可以開返一個演唱會、音樂會！但係呢一個有待公布，仲係計劃緊。因為10年都證明咗係一個好大嘅承諾，對於一個興趣、一個事業，所以我都幾想用一個音樂會去記錄下呢10年嘅歷程。」

鄧小巧入行剛巧亦是十年。

外籍老公關心港聞 夫妻檔緊貼世界大事

婚後生活美滿的小巧，與外籍老公雖然有著語言與文化差異，但兩人依然無所不談。被問到老公有沒有看香港新聞，小巧笑言對方看不懂中文，平時只能看英文版，但兩公婆有著獨特的資訊交流方式：「最近大家都係會分享好多嘅資訊，例如我喺香港發生咗啲乜，佢喺加拿大有啲咩自然生態嘅災難啊，我哋兩個都幾留意世界大事及時事。」

鄧小巧與老公白先生經常分隔兩地。（IG@tangsiuhau）

挑戰「甜品絕緣體」 恨拍旅遊飲食節目

除了唱歌，小巧平時亦熱愛在IG拍煮食片分享「餵飼自己系列」，大展賢妻廚藝。她坦言：「煮嘢食同埋唱歌都係我嘅樂趣，從中都搵到我喜歡嘅地方。」不過，原來她不懂煮甜品，她說：「因為我甜品係零！一路冇乜點留意或者鑽研甜品呢一樣嘢，但都想嘗試吓。」她更希望將來有機會做飲食節目主持時，她說：「我想啊！我甚至想去旅行冒險嘅節目都好有興趣，如果有煮飯都係非常之OK！」