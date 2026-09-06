梅啟明記招擺定擂台恭候潘小文　首向肥媽開火：爭在未攞桶屎淋佢

已故巨星梅艷芳母親梅覃美金（梅媽）上周日離世，雖然梅媽生前曾公開宣布跟大仔梅啟明斷絕關係，但梅啟明則認為：「呢樣嘢冇得話斷唔斷絕，一世阿媽就係阿媽。」並堅持要以兒子身份用梅艷芳信託基金為梅媽風光大葬。今日（6日）梅啟明更宣布明天（7日）將會召開記者會，交代梅媽土葬及設靈日子等安排。由於其元配Joey曾公開數落他，並透露不排除去靈堂踩場，記者問到會否擔心明天Joey到場，他說：「任何人都唔驚，我行得正企得正！我驚佢咩？」之後他甚至主動提到潘小文及肥媽，強調：「最好同我嗌埋佢出嚟，聽日佢冇出現，嗌佢兩個收皮！你話俾佢聽，我擺定擂台等佢！」

梅啟明擬動用「梅艷芳信託基金」為梅媽風光大葬，強調：「最後呢一刻，如果基金唔肯去處理，我一定會上法庭！我一定會告到底！」（鄧穎琪攝）

預告記招內容 將交代墓地位置及費用

梅啟明預告記招內容：「咪就係講搵咗地方俾阿媽，同埋喺邊度、墓地、幾多錢。」他說後事安排一直進行中，問到早前他曾表示未能成功領取梅媽身份證，需循法律途徑處理，令後事辦理程序或需凍結，如今會否仍在膠著狀態，他說：「呢樣嘢係唔緊要，我而家已經交由律師處理，律師去處理呢樣嘢。」

梅啟明預告9月7日記招內容：「咪就係講搵咗地方俾阿媽，同埋喺邊度、墓地、幾多錢。」（資料圖片）

回應元配Joey指控 稱行得正企得正無懼踩場

元配Joey日前向傳媒數梅啟明不是，轟他拋妻棄子涉嫌犯重婚罪，更驚爆梅媽生前其實是被他搶錢兼「活活嚇死」，誓要返港撕破梅啟明與二奶真面目，不排除在靈堂當面與二人對質。被問會否怕明日Joey來踩場，他貫徹之前口風：「任何人都唔驚，我行得正企得正！我驚佢咩？佢唔搞事就得，總之任何一方面，佢點樣抹黑，夾埋外人講係冇意思，咩都要講證據。」

被問會否怕Joey來記招踩場，他貫徹之前口風：「任何人都唔驚，我行得正企得正！我驚佢咩？」（資料圖片）

再鬧潘小文博流量 揚言：佢出現我就封佢把口

之後梅啟明更主動講起潘小文及肥媽二人，他上次藉傳媒對潘小文說：「我嗌佢食屎！食大大篤，一督唔夠就大大篤！」問到其實會否擔心潘小文與姪仔一方都同樣在籌辦梅媽喪事，他則再鬧：「你個潘小文係乜水？你搞埋咁多嘢，同阿媽喺度影相，係咪收咗人哋利益？係咪博流量？你當然係有目的，你個個都唔去，點解係佢呢？如果佢聽日再出現，我就封佢個口！（記者：佢聽日嚟就封佢把口？）好呀好呀！我歡迎佢㖭啊，最好嗌埋肥媽嚟㖭啊！肥媽講啲咩嘢啊？係咪收咗利益？係咪博出位？最好就嚟㖭啊！」

梅啟明轟潘小文博流量及收受利益等，更稱：「如果佢聽日再出現，我就封佢個口！」（fb@ 娛樂小奶媽 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 • 𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗡𝗮𝗻𝗻𝘆﻿）

不滿肥媽節目言論人身攻擊 質疑：係咪收咗人錢抹黑

究竟關肥媽什麼事？原來梅啟明都留意到早前肥媽在網台節目《娛樂好好玩》的言論，她爆出梅艷芳生前被梅啟明「掠水」往事，更狠批：「有得cap就cap！佢嘅一生就係點樣將呢三個女人，兩個家姐一個阿媽，當搖錢樹咁搖出嚟。」、「佢成個人生就係點樣去攞人哋啲錢，冇諗過自己搵錢，而家佢阿媽死咗，咁佢又話要去攞。」梅啟明指不滿肥媽人身攻擊自己，再問：「話由細睇到阿梅大，嘩，你乜水呀？你點會由細識到阿梅大呀？你唔好噏得就噏啦！你係咪收咗人啲錢呀？喺度抹黑，為咗乜嘢？」

肥媽，近日現身鄧兆尊、吳家樂主持的網台節目《娛樂好好玩》時，就對梅啟明的行為不意外，爆出梅艷芳生前被梅啟明「掠水」的往事，更狠批他一生都在想如何攞人錢。（YouTube@娛樂好好玩）

肥媽大爆往事：「佢阿媽又係縱呢個仔縱到黐晒線，我記得有一輪梅媽搞過一個叫中醫嘅癌症嘅咩嘢，我哋大家都去幫手捐，卒之出嚟又係佢嗰個仔攞晒去咋嘛！你呢個男人成日諗啲嘢攞佢阿媽出嚟，用阿梅嘅名就係要呃人，佢呢一世做嘅嘢就係點樣諗辦法呃人。」（網上圖片）

稱擺定擂台恭候潘小文肥媽 激動表示：仲冷靜？爭在未搵桶屎淋佢！

他越講越激動，更稱自己擺定擂台恭候潘小文與肥媽：「最好同我嗌埋佢出嚟！聽日佢冇出現，嗌佢兩個收皮！你話俾佢聽，我擺定擂台等佢，聽日唔出嚟，即係佢所有講嘅嘢係虛！假！為咗自己、為咗博出位，我就會轟炸佢，佢牽涉到人身攻擊，侵犯人嘅私隱，唔係噏得出就噏。」當記者叫他不必動氣，冷靜一點，他更反問：「對呢啲人使乜冷靜？我使乜要冷靜？見到佢就火爆，仲冷靜？爭在未搵桶屎淋佢！（記者：肥媽？）邊個都係！亂咁噏！佢所講嘅嘢係人身攻擊同埋侵犯私隱，佢係咪想我整張咩佢嘆吓？（記者：整咩俾佢嘆下？）到時咪知！」