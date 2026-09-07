90年代樂壇天后捱過低潮近年復出開騷　入場歌迷嘆失望：嗓子壞了

90年代紅極一時、憑多首「慘情歌」奠定樂壇地位的李蕙敏（Amanda）早年因為受到聲帶生繭問題困擾而「爛聲」。近年李蕙敏已回復狀態，不時開金口登台演唱，不時獲讚「寶刀未老」，狀態大勇。李蕙敏近日開騷，有入場歌迷睇完卻嘆失望。

李蕙敏當年有一把靚聲。（TVB截圖）

李蕙敏（Amanda）。（龔嘉盛攝）

李蕙敏開騷 入場樂迷嘆失望

李蕙敏近日開騷演唱膾炙人口的代表作《你沒有(好結果)》，從歌迷上載的片段可見，李蕙敏現場演唱帶些少聲沙，但她相當投入，十分享受舞台。該歌迷騷後在社交平台上載片段，他極度失望形容為「最差的一場音樂會」，並力數4宗罪：「很失望的李蕙敏音樂會，只唱了幾首歌還破音，都是嘉賓唱和玩遊戲，一個半小時結束，主唱才唱十首歌，這算音樂會？她應該嗓子壞了，請別再出來搞錢了，看過最差的一場音樂會，沒有之一」。

另有人睇完片段後不以為然，網民反應兩極，「點解我覺得唱得幾好嘅」、「整體還好吧」、「好聽啊，這個key這個聲音為這歌增加了一份黑暗感，我個人覺得很棒」。

李蕙敏。（IG/ @amanda_lee_wai_man）

李蕙敏曾澄清「婚變」傳聞。（IG@amandaleewaiman）

李蕙敏曾聲帶生繭「爛聲」

李蕙敏在80年代尾以二人組合ECHO（與區海倫合組）出道。1995年憑個人大碟《橫濱別戀》內一曲《活得比你好》漸露風頭，同年再靠另一張大碟《秘密》的主打歌、由好友黃偉文作詞的《（你沒有）好結果》打響名堂，風頭一時無兩，當時媒體將她與王菲、鄭秀文、彭羚被譽為香港歌壇「四大天后」。李蕙敏歌聲曾經清澈亮麗，甚具辨析度。

李蕙敏1997年發現聲帶生繭，雖開刀後聲音好轉，惟病情一直反反覆覆，甚至更因聲帶爆血管被醫生勒令休息3個月，自此「靚聲」不再，在2012年黃偉文個人作品展《Concert YY》演唱時再現聲沙，更在2014年舉行出道26年的首場個人演唱會時被批全晚「爛聲」，表現連連失準，當時唱至第3首《贈興》時經已走音，甚至連說話都聲沙。隨後在訪問中她解釋自己是因為冷親緊張導致表現不佳。

李蕙敏開騷。（小紅書）

投入！（小紅書）

有入場歌迷嘆失望。（小紅書）

有網民睇完片段後認為不錯。（小紅書）

網民評價兩極。（小紅書）

網民評價兩極。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

有網民認為李蕙便開的Key太低。（小紅書）

網民有不同意見。（小紅書）

網民有不同意見。（小紅書）

英藉丈夫Serge Micallef令Amanda 重新相信愛情，亦為她帶來家庭溫暖。（FB圖片／Amanda Lee 李蕙敏）

Amanda最後情定外國人。（FB圖片／Amanda Lee 李蕙敏）