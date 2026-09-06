李浩林被質疑「條友乜水」 亮出訪問Versace揸弗人威水史自我介紹

資深司儀李浩林（Derek）早前宣布離開效力多年的TVB，不少網民都相當驚訝，因以為他早已離巢並退出幕前多年，但亦有部分新世代網民問：「條友乜水？」面對被指「不知名」，李浩林索性於社交平台發長文自我介紹，大方表示：「00後及新世代唔識我都真係唔出奇，所以我見到一道光，就係一個介紹自己俾新世代既小朋友認識我既光。」並分享了2013年獲邀擔任「澳門 Palazzo Versace 酒店」全球簽約儀式的一段輝煌「威水史」！

李浩林宣布離巢。(Threads圖片)

李浩林是行內頂級司儀，經常主持天王天后級藝人的活動。（IG@derekli529）

有網民卻說「條友乜水」，不過李浩林認為這是一個好機會向新生代介紹自己。（IG@derekli529）

曬13年前訪問Versace本尊合照 大方自我介紹

李浩林理解有年輕人未必認識自己，大方自我介紹：「你好，我叫李浩林 Derek Li，係一名司儀，亦都係一名VJ (我見到太多人提後現代史前工作室Channel V🤣)」隨後他更重提13年前的一段輝煌「威水史」，表示曾於Versace活動上，訪問創意總監Donatella Versace：「2013年，我李浩林有幸受到『澳門 Palazzo Versace 酒店』邀請，做了這次Versace品牌在亞洲的首間豪華五星級時裝主題酒店時裝全球簽約儀式的大會司儀，可以有機會在台上訪問Mrs Donatella Versace本尊，更有幸可以與她成功合照打卡。此番經歷，至今仍歷歷在目，對當日主辦單位之信任，深表感恩。」

李浩林理解有年輕人未必認識自己，大方自我介紹：「你好，我叫李浩林 Derek Li，係一名司儀，亦都係一名VJ (我見到太多人提後現代史前工作室Channel V🤣)」（IG@derekli529）

隨後他更重提13年前的一段輝煌「威水史」，表示：「2013年，我李浩林有幸受到『澳門 Palazzo Versace 酒店』邀請，做了這次Versace品牌在亞洲的首間豪華五星級時裝主題酒店時裝全球簽約儀式的大會司儀。」（IG@derekli529）

李浩林貼出與Donatella Versace的合照，指：「可以有機會在台上訪問Mrs Donatella Versace本尊，更有幸可以與她成功合照打卡。此番經歷，至今仍歷歷在目。」（IG@derekli529）

深信「吸引力法則」盼再做司儀 網民留言力撐

李浩林對司儀生涯依然充滿熱誠與期盼，他在文中最後寄語，盼能盡快重返舞台：「希望快啲有機會再企上台做MC俾大家睇，因為我深信『吸引力法則』！」不少網民亦紛紛留言為他打氣，留言：「已經去到連『李浩林』都要介紹返嘅年代🙃⋯香港第一金牌司儀都唔識，小癲」、「由細到大都覺得可以好得體咁主持活動，平衡流暢度、嚴肅感、娛樂性等等係好勁好勁嘅事。你可以長期做到頂尖水平真係好堅。如果你開台，我會支持，同埋都應該比到好多人知，喺呢個年代，大製作而正正經經嘅節目，至少當中嘅一部份，係應該點做。感謝你的專業。」、「中英兼擅 斯文靚仔」、「黐線，講MC一定係你先。」、「自細睇明珠台學英文嘅人唔可能唔識Derek😎話你知：佢係少數可以完全字正腔圓講廣東話同完美英語、控場能力超班級嘅MC！」此外，也有網民表示除了主持表現外，劇集《情牽百子櫃》亦是其代表作之一。

李浩林（Derek）主持都是貴價品牌的主持，據業內PR透露，Derek司儀工作收得最貴。（資料圖片）。（香港01）

不少網民亦紛紛留言為他打氣，大讚他的主持表現。（Threads@derekli529）