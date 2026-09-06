麥玲玲梅分析梅啟明面相複雜　指其有想法勸家和萬事興：見好就收

堪輿學家麥玲玲今日（9月6日）於電視城為玄學節目《玄戰》進行宣傳。談到日前一眾玄學家參賽者預測六合彩攪珠結果，命中率未如理想。玲玲姐接受《香港01》訪問時，坦言涉及博彩、金錢及公開性質的預測難度極高「多數唔得嘅」，且天意往往會有所變動，因此參賽者未能命中結果屬意料之中，「我成日都講，如果大家計到六合彩嘅，就唔使仲坐喺度做嘢啦。」不過，麥玲玲亦大讚參賽者在現場感應即時物件方面的精準度令人驚喜。

麥玲玲力證節目無造馬。（陳釗 攝）

麥玲玲力證節目公平

玲玲姐更自爆曾買六合彩中「三獎」，但純粹是「玩吓」，自己平時亦以正財為主。對於節目播出後有網民質疑節目或有「做手腳」之嫌，玲玲姐澄清：「真係冇！」除了將參賽者安置於獨立房間隔離外，亦絕無洩漏題目。她笑言，曾建議節目組開放給記者或大眾參與挑戰，讓大家親身體驗現場氛圍。

麥玲玲指梅啟明面相複雜。（陳釗 攝）

勸梅啟明家和萬事興：見好就收

另外，提到梅啟明今宣布明日（9月7日）向外界交代其擬辦梅媽身後事的計劃，因而隨時引發「雙胞喪禮」風波。玲玲姐有感而發，直言今年娛樂圈發生不少家庭不和及鬧交的事情，搞到「發好多花生食」。她認為老人家已經離世，中國人講求「以死為大」，應讓逝者安寧。「應該盡量少啲呢啲新聞，大家四四六六拆掂佢，做得好好睇睇，係需要嘅。（而家有機會出現『雙胞喪禮』？）呢個對先人唔係幾好，中國人話『好嚟好去』嘛，去到呢啲時間，先人都會希望後人戲可以相處得好，同埋做得比較完美啲。」

麥玲玲勸梅啟明家和萬事興，給老人家一個寧靜。（陳釗 攝）

問到梅啟明的面相是否喜歡「搶嘢」？玲玲姐指出梅啟明有他的想法，而且家事都是較為複雜，「所以我成日都講家和萬事興，家衰口不停，最緊要家和萬事興。」至於可否算到梅啟明最後「有冇嘢落袋」？玲玲姐直言：「如果以佢而家呢個情況，今年好多嘢都已經唔係好有利嘅話，盡量見好就收啦。」