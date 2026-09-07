陳懿德拒認羅天宇是兔仔被食住　麥玲玲讚上等姻緣：希望好事近啦

玄學節目《玄戰》日前請來13位「黑先知」及「白先知」玄學家預測9月5日晚的六合彩金多寶攪珠結果，全城關注，不少網民都有跟隨玄學家們的心水下注，可惜命中率未如理想，最後反而是主持之一的陳懿德選中三個成為贏家。

陳懿德出席《玄戰》宣傳活動。（陳釗 攝）

獲讚預測能力勝玄學家 陳懿德謙稱靠運氣

陳懿德接受《香港01》時，被讚預測能力比一眾玄學家參賽者還厲害？她直言：「千萬不要這樣說，我都只是碰巧幸運！他們才是真正厲害的師傅！」不過陳懿德亦坦言自己平時都有少少橫財運，皆因逢年過節大家聚在一起打麻將或玩一下時，也會有點小「斬獲」。她更透露以前也曾試過中六合彩的經歷，雖然只是安慰獎，但她覺得彩金不是最重要，「最重要是那個幸運，真的很開心。而且最開心的是，有些觀眾竟然說有跟著我買，我覺得他們有這個膽色才是厲害，畢竟我不是師傅啊！今次可以將幸運分享給觀眾，這件事真的很棒。」問到本次選了未有師傅選的「30」號，陳懿德笑言這是她的幸運數字之一，更即場大方公開下一期的心水號碼：「6、10、15、23、38、41。」

日前六合彩預測中3個數字的陳懿德，自認都有少少橫財名。（陳釗 攝）

陳懿德事前在社交平台公開7個心水號碼為1、7、9、27、30、33、41，結果一口氣命中9、30及33三個冧巴。（Threads@taktakrachel）

陳懿德拒認羅天宇是兔仔被食住

問到可覺得男友羅天宇旺她？陳㦤德甜笑說：「（麥玲玲）師傅說我們是互旺，但我覺得她說我『善解人意』，這句最準！（天宇是不是妳的白馬王子？）他是一隻小白兔。（畀妳食住？）我覺得他不會同意你這樣說，他說是很Man的。」對於玲玲姐公開看好二人，會否對感情更有信心？陳懿德直言：「有玲玲姐的加持，當然會覺得如有神助，但撇除這些，你跟你的伴侶之間都應該要這樣。」日前二人以情侶裝姿態現身陳自瑤的生日派對，笑指她們愈來愈公開放閃，陳㦤德笑說：「大家偶爾會陪襯一下服飾，其實是他配合我，通常都是他看我穿什麼，他跟著穿什麼。（很Sweet？）少少啦。」

兩人之前拍拖睇騷被網民「斷正」。（抖音截圖）

麥玲玲批「上等姻緣」

陳㦤德最近事業順遂，又有愛情滋潤，連買六合彩都中三個數字。同場的麥玲玲大讚陳㦤德：「她是好叻，希望好事近啦！佢嘅能量好靚，可能人逢喜事精神爽。（羅天宇旺她？）是啊，通常一個人處於開心、甜蜜的狀態時，運勢自然會順遂。還有德德的主持功力進步了很多。」

陳懿德一講起男友羅天宇就甜絲絲，而麥玲玲則讚陳懿德和羅天宇是「上等姻緣」。（陳釗 攝）

至於問到兩人什麼時候結婚？麥玲玲更即場批算，直指兩人的組合屬於「上等姻緣」：「他們是老虎（陳懿德）和兔仔（羅天宇）的結合，兔仔耳仔長，老虎就比較獨行獨段，但她是一個很善解人意的老虎來，所以他們的八字是合到的、開心的，走向好運中。」