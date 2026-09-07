女神配對計劃2｜59歲Rocky鄭健樂參戰　指有肉體關係就算係拍拖

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 2》，經過多輪海選，有份為5位女神「幫眼」招親的花生團團長林盛斌及江美儀，都大讚今季求愛勇者夠高質，江美儀：「今季高質好多，好識得表現自己」，林盛斌：「今次整體好似比上一季優勝。」花生團成員梁敏巧則指今季求愛勇者五花百門：「有真誠嘅真誠，有可愛嘅可愛，有安全感嘅有安全感，好正呀，我好期待呀！」

大家笑得幾開心。（公關提供）

今年負責「審核」求愛勇者的星級花生團名單為，節目主持林盛斌、江美儀、林秀怡，以及上年女神梁敏巧及關嘉敏。花生團評審除了用把口盛讚今季求愛勇者，還用心心眼及大量尖叫聲表達讚嘆，當中「尖叫雞」代表，非參加《女神》首季時已表情多多的關嘉敏 Carman莫屬，其中一名求愛勇者的驚人表現，更令Carman一度驚現歷史名畫「吶喊」表情包。

第一集《女神配對計劃2》共有 18 位求愛勇者出場，情況與之前直播海選時一樣，既有「顏值」、「肌肉」代表，亦有「才華」及「財力」代表，以及上年 Hit 爆的「奇人異士系列」！當中包括令 Carman 瞬間變「吶喊」的街頭健身教練／體操教練林子朗。擅長多樣運動的子朗，遭要求即席表演街頭健身，由於子朗做出的所有動作均是難度極高，加上一身條理分明肌肉，Carman全程被驚艷至「擘大個口得個窿」。為將氣氛推至高潮，阿 Bob 要求與自稱「成龍咁樣」的子朗進行摔撻示範，並搞笑自封「洪金 Bob」，結果Bob一埋位即被子朗的「出拳有風」嚇窒，接完第二招後更指著下身大叫好痛，而遠在評審席的梁敏巧及 Carman，亦驚嘆隔這麼遠也感受到子朗的「拳風」，十分誇張。

非常厲害。（公關提供）

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第2位求愛勇者是「顏值」代表，現年26歲的葡萄牙、芬蘭加香港混血兒方智弘 Oscar，Oscar 不但樣子酷似 TVB 靚仔藝人吳偉豪，還練得一身超結實肌肉，令關嘉敏全程流晒口水，就連見慣大場面的 Bob 亦大讚：「嘩！你好靚仔喎！」Oscar 自我介紹時，透露 18 歲開始已從事裝冷氣及洗冷氣等工作：「識裝分體式、天花中央冷氣都有。（咁堅？咁整你識唔識）識。」Carmen 聞言即驚嘆：「我屋企啲冷氣突然壞晒呀」、「好想睇你洗冷氣呀」、「有冇人話你咁靚仔洗咩冷氣？」Oscar 聞言即笑言：「有啲會同我講點解你唔參加《女神配對》？！」

位係搶先睇嘅筍盤一號：Oscar，靚仔到不得了！有冇人覺得佢似吳偉豪

第三位求愛勇者，是去年在《花生搶先看》中因「九唔搭八」熱爆全城、獲封「林敏驄2.0」的王維燁。相隔一年，王維燁以視像「美顏回歸」，並繼續大晒遊花園絕技，當阿 Bob問：「依家喺度做緊咩？」維燁：「依家喺度同你傾緊偈咯！」美儀：「可唔可以介紹吓優點？」維燁：「其實自誇自擂我做唔到。」成功令阿 Bob 及美儀姐笑到趴晒枱兼嗌投降，美儀姐還忍不住大讚維燁「真係 Keep 到」。

上季王維燁「紅」極一時。（公關提供）

第四位求愛勇者，是藝人兼私人健身教練 Rocky 鄭健樂。現年 59 歲的 Rocky，透露離婚後拍過四次拖，年紀最小的女友僅 25/6 歲，並指對方一直行程神秘、像是有所隱瞞。基於 Rocky之前曾捲入感情風波，美儀姐單刀直入追問：「係咪關係未定落」，但 Rocky 卻以女方一個舉動及一個稱呼，力證自己沒有表錯情，認為戀愛的標準是雙方有發生性關係。