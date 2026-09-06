黃妍夥師妹 Vincy So 蘇詠淳亮相. 自爆征服富士山險中高山症

本地數碼音樂平台 MOOV 邁入 20 周年，宣佈自 2026 年 6 月起於 ELEMENTS 圓方舉行多場《MOOV 20 Music Station》現場音樂企劃，第六場邀請歌手 Cath 黃妍擔任嘉賓，更邀請 Vincy So 蘇詠淳登陸 Music Station 舞台。現場 Cath 黃妍獻唱《派對後派對》、《枇杷》、《其實我不是那麼的純情》、《福來的日子》，用歌聲為 MOOV 20 周年熱烈慶祝。每次《MOOV 20 Music Station》均吸引樂迷圍觀，期待歌手到場分享音樂世界。上集嘉賓梁釗峰考驗「舊拍檔」記性，未知 Cath 黃妍有否記得二人合作過舞台劇的角色名字：「我梗係記得佢當年嗰個角色名啦，我記得當年大家合作日日都排練，我哋成個團隊好似家人咁，完騷後都會約出嚟食飯。」

活動開始前，Vincy So 率先為節目打響頭炮，即席獻唱《踏空氣的人》令歌迷如癡如醉：「依家仲未習慣收到 fans 嘅信，佢哋會好直白咁樣話鍾意我啲歌，多謝大會同Cath 俾機會我參與呢次演出。」

其後 Cath 黃妍登場分享音樂世界，仲好 sweet 咁樣走近歌迷表演，逐一同佢哋擊掌。提到早前「征服」富士山，Cath 黃妍表示完成一大成就：「呢個係人生嘅成就，意志同耐力嘅消磨，好辛苦同好感動！行上去嘅時候不停俾教練鬧我行得太大步，因為咁樣好易有高山症，後來我慢下來跟教練行，感受大自然之下嘅渺小，領悟人生嘅道理。暫時未有計劃去征服其他山峰，反而想等更好嘅狀態去多次富士山頂。」

當日活動吸引數百 Fans 到場支持，Cath 黃妍亦向下集嘉賓 Frankie @ MIRROR 「拜師學藝」：「我冇諗住出啲好難嘅題目去刁難佢，我反而好想知道佢係多棲嘅藝人同跳唱歌手，轉換角色嘅時候點調節佢嘅思緒，呢個真係好想知嘅！」

適逢本地數碼音樂平台 MOOV 邁入 20 周年誌慶，Cath 黃妍與 Vincy So 都表示從小支持廣東歌，二人更支持同一偶像：「細個嘅時候，爸爸聽咩我就聽咩歌，記得爸爸聽鄧麗君。到大個啲等巴士返學，附近有間舖頭成日播王菲嘅《容易受傷的女人》，呢個我印象真係好深刻。」而 Vincy So 蘇詠淳就細細個會試自彈自唱張國榮《追》，更會在家庭聚會時表演。