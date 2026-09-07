樊亦敏加盟《玄戰》自爆擁有特殊感應　耳邊「神秘聲音」多次保命

樊亦敏近日獲邀加入玄學競賽節目《玄戰》，擔任評審團。在接受《香港01》訪問時，她談及自己與玄學的淵源，並分享了近期拍攝新劇《驅魔速遞》的近況。

樊亦敏（左2）近日獲邀加入玄學競賽節目《玄戰》，擔任評審團。（陳釗 攝）

與玄學有緣分 自爆擁有特殊感應

對於獲邀擔任《玄戰》評審，樊亦敏坦言自己當然不能與其他師傅比較，但從小到大都遇過不少「超自然」的事情，覺得與玄學有特別的緣分。她透露自己已皈依佛門，視其為學習與修心的過程。她表示：「其實我都係希望令自己成為一個更好嘅人。祖師亦有教訓，要做多啲利益功益嘅事情、幫助老人家和小朋友。」

談到超自然經歷，樊亦敏透露自己經常會感應到特殊的「提醒」，甚至多次在生死關頭救回她一命。她回憶有一次駕駛時，在一條限速70公里的直路上，以40至50公里的行駛，耳邊突然傳來一句把音：「『妳千祈唔好踩油！』我記得好清楚，係喺紅磡海底隧道。」她隨即保持慢速，結果下一秒便有一輛超速的車輛突然「切線」切入其左邊線道，若當時踩油加速後果不堪設想。

樊亦敏自爆擁有特殊感應。（陳釗 攝）

另一次則是小時候學游泳，樊亦敏自嘲當時資質差劣，差到奧運金牌教她也不會教得好。她憶述當時自己在水裡不敢張開眼睛，以為自己一直在游，殊不知其實是一直往深水區潛下去，跟著耳邊突然有人叫她：「好啦，停啦」，她及時停下才發現前方已是深水區，如果她再潛下去，一定不會夠氣游上來，而當時在一對一教學的教練其實正站在遠處看着她，但並非教練發聲。還有的是，眾所周知樊亦敏非常喜歡抽盲盒，原來只要她心中想著想要的那一款，每次都能「一抽即中」，讓人嘖嘖稱奇。

為新劇勁減20磅

談到近況，樊亦敏透露正忙於拍攝新劇《驅魔速遞》，並為角色積極減肥。她表示，新角色是一個較為柔弱的女人，與《愛·回家之開心速遞》中的「三太」性格截然不同，因此需要呈現較薄弱、消瘦的身形。「甚至乎我試過企喺度唔出聲，啲人係唔認得我。」

樊亦敏為新劇角色減了20磅。（陳釗 攝）

樊亦敏透露自己此前演「三太」已開始減肥，其後，為了配合今次新劇角色，她更嚴格控制飲食，將原本「一星期放縱兩日」的飲食計劃，調整為「兩至三星期才放縱一日」。她透露目前已比《愛·回家之開心速遞》完結時再瘦了至少20磅，不過拍完之後就會開始做運動，增點肉，「希望大家到時又唔好嫌我肥啊。」

樊亦敏透露在《驅魔速遞》裡面的角色是一個較為柔弱的女人，與《愛·回家之開心速遞》中的「三太」性格截然不同。(胡凱欣 攝)

回應《愛·回家之三代同糖》AI爭議

被問及《愛·回家之三代同糖》開播至今收視與口碑平平，樊亦敏希望觀眾能給予劇組時間去磨合，並強調處境劇與正劇的拍攝節奏等各方面都很不同。「我見到大家都好努力，就好似我哋出來社會做嘢，都唔係一做就做得好好，大家一齊去湊呢個細佬哥。」會否有機會客串一下？她直言：「唔知道啊，睇下公司安排。（想唔想再以三太身分出現？）叫觀眾投票囉，我知道好多人都掛著我叫『威哥』嘅。」至於《愛·回家之三代同糖》劇中使用的AI技術惹爭議，樊亦敏持開放態度，表示作為演員一定喜歡實景的感覺，但有些高難度或危險場面確實需要AI協助，最重要是演員與技術之間取得平衡，互相適應。