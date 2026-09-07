陳定幫回應節目造假質疑護航參賽者　曾中六合彩三獎教睇兩大卦象

玄學家陳定幫（幫幫師傅）最近為TVB玄學競賽節目《玄戰》擔任顧問主持，昨日（6日）他連同三位主持拍檔洪永城、陳懿德及甄敏芳一齊於電視城為節目宣傳。節目日前請來13位「黑先知」及「白先知」玄學家預測9月5日晚的六合彩金多寶攪珠結果，成功引起話題，不少網民跟跟隨玄學家們的心水下注，可惜命中率未如理想，最準反而是陳懿德選中三個，引起網民熱議。

玄學家陳定幫（幫幫師傅）最近為TVB玄學競賽節目《玄戰》擔任顧問主持，昨日（6日）他連同三位主持拍檔洪永城、陳懿德及甄敏芳一齊於電視城為節目宣傳。（陳釗 攝）

中六合彩屬極低概率 高手同場或互相干擾

對此，陳定幫接受《香港01》訪問時為眾玄學家參賽者發聲：「大家又唔需要咁認真，術數本身就包含『術』同『數』，係有數學成分喺入面。真正嘅數學概率，要中曬可能都係六千萬分之一，唔可以期望大家咁容易算到。術數只係幫我哋提高機會率，比普通人可能只係高啲啲，同埋排除顏色等。我問過AI，如果估中所有顏色，都係得5至8%概率左右。」被問到多位高手同場發功會否互相抵消或影響？陳定幫認為確實有機會：「好似阿嵐（呂尚聰）呢類高感人士，佢有自己獨特嘅一套，Solo可能仲準，身邊冇人干擾佢就可以發揮得更好。」

陳定幫分享了自己買六合彩的經歷。（陳釗 攝）

曾中六合彩三獎 教睇「兩大卦象」投注

陳定幫亦分享了自己買六合彩的經歷，坦承自己曾中過5個字（三獎），但他強調當時並非靠計算，純粹靠運氣：「不過有啲跡象可以教大家，嗰次我係去馬會做嘢，咁啱就係士丹利街投注站，第一個卦象就係最容易中嗰間啦；第二個卦象就係喺投注窗口，好似見到有個人望出來，笑住叫我過去，我就覺得唔洗諗，即刻去（買）啦，啲數字都係電腦飛。我發覺我中過幾次四個字，都係類似咁嘅情況，啱過去嗰期我都中咗1200蚊。」他提醒大家買六合彩時，可以留意特別熱情、好似「送錢」給自己的六合彩售賣員。

回應節目造假質疑護航參賽者

對於有網民質疑節目「造假」或有劇本，陳定幫坦然面對：「點樣都會有質疑嘅聲音，我哋控制唔到。但我覺得可以對啲參賽者公平少少。佢哋都落咗好多苦工，付出咗好多努力。要講一句嘢係好容易，但人哋可能係用咗幾年，甚至十幾年心血去學一門手藝，唔可以一筆抹殺人哋嘅努力。」問到會否建議節目組邀請質疑的網民上節目現場即刻測試？他表示：「都可以呀！」

陳定幫非常支持一班參賽者。（陳釗 攝）

不怕被AI取替

作為節目顧問，陳定幫表示其角色就是幫參賽者放大自己本身優勢：「我覺得自己好似補習老師咁，教佢哋答題唔好寫咁多嘢，寫核心重點就得，唔好諗咁多。」談到節目加入AI元素，擁有IT背景的陳定幫坦言深受震撼：「我都覺得好勁，因為我本身都係一個IT人，平時嘅賽博算命我試很多，但我覺得都麻麻哋，不過今次AI講嘅嘢非常精準，我走過去電腦睇，佢真係講埋宮位、星宿同奇門遁甲嘅門路，完全唔係亂吹。」

陳定幫不擔心被AI取代。（陳釗 攝）

不過，陳定幫並不擔心AI會取代玄學家：「我覺得遲早術數師都係要融入少少AI功能嚟提升準繩度。AI強喺讀書、記憶同海量數據分析，但人類始終有直覺同靈感。將AI嘅數據同人類嘅直覺結合，反而係一個很好嘅組合。」