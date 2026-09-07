玄戰｜Jan Jan靠參賽者覓回手袋　親證神級高感：準到似偷睇答案

魔法塔羅師Jan Jan（陳蔚菁）昨日（9月6日）出席TVB玄學競賽節目《玄戰》宣傳活動，與一眾節目主持、評審及13位「黑白先知」一同會晤傳媒。Jan Jan接受《香港01》訪問時，大爆當日一段驚心動魄的經歷，大讚「白先知」參賽者Angel（莊卓瑜）擁超強高感應能力，甚至直言對方的表現準確得「好似偷睇答案」。

魔法塔羅師Jan Jan陳蔚菁（右1），出席TVB玄學競賽節目《玄戰》宣傳活動。（陳釗 攝）

掉袋驚魂靠參賽者Angel尋回

Jan Jan表示，昨日完成新一集節目拍攝，當中「白先知」參賽者Angel的表現令人大為驚嘆：「佢個準繩度係好似偷睇答案咁嘅感覺！」她明白不少觀眾或網民可能會懷疑節目是否有「通水」或造假成分，但她親身經歷的一件事，足以證明對方的真材實料。

Jan Jan大讚「白先知」參賽者Angel的表現令人大為驚嘆。（陳釗 攝）

「白先知」Angel（莊卓瑜）擁有高感能力。（陳釗 攝）

Jan Jan透露，當天化完妝後，在前往加利連威老道上車的途中，於厚福街附近不慎掉落了自己的手袋。發現失袋後，她隨即向Angel求助：「我問佢可唔可以幫我睇下，我個袋會唔會仲可能喺度啊。佢一聽就同我講：『個袋仲喺條街，你快啲去搵人執返！』」Angel更精準指出手袋位於便利店對面，旁邊有紅色物件。Jan Jan隨即拜託朋友返回現場尋找，最終真的在便利店附近的路旁尋獲手袋，且被好心人擺在一旁。「我想講，如果佢呢個能力，大家覺得佢有通水係好正常，因為佢嗰個勁，唔係正常嘅高感應。」

Jan Jan非常支持節目組邀請素人或網民上節目進行現場測試：「我覺得最好有呢個挑戰，咁樣對所有參賽者先係公平，亦可以證明佢哋係真材實料！」（陳釗 攝）

笑封「尋找失物員」 支持開放網民現場挑戰

除了這次失手袋事件，Jan Jan更爆料指Angel早前亦曾憑能力幫其他人找回遺失的iPad，笑言對方簡直是「尋找失物員」。面對網上對於節目是否存在「造假」的質疑，Jan Jan保證自己絕無與參賽者夾通，全是親身體驗，並表示非常支持節目組邀請素人或網民上節目進行現場測試：「我覺得最好有呢個挑戰，咁樣對所有參賽者先係公平，亦可以證明佢哋係真材實料！」