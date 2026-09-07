China GT上海站賽車炒車起火　吳彥祖轟救援不力：安全體系失靈

China GT中國超級跑車錦標賽第四站上海站於9月4至6日舉行，日前（5日）GT3組別第一回合正賽發生驚險事故。FIST Auto車隊91號Ollie Millroy的賽車在連環碰撞後瞬間起火，火勢兇猛。魅影車隊79號荷蘭籍車手Loek Hartog在危急關頭放棄比賽，停車衝向燃燒的賽車，冒險將被困車手從火海中拖出。以GTS組別車手身份出戰的吳彥祖，今日（7日）在IG拍片講述當日情況，更轟當日的救援人員手忙腳亂，而主辦單位（在吳彥祖發布片段時）更沒有發任何道歉聲明。

吳彥祖以GTS組別車手身份出戰，可惜在比賽中遇上撞車事故被迫推出賽事。（IG圖片）

吳彥祖轟救援不力：承認錯誤是基本

吳彥祖今日在IG拍片講述當日情況，更炮轟救援人員手忙腳亂：「我想談談昨天發生的事，因為過去這36小時我一直在思考這件事。在我那場比賽之後的另一場賽事——GT China 活動中的 GT3 比賽裡，發生了一起可怕的事故。Ollie Millroy 的賽車遭到猛烈撞擊，隨後立刻起火爆炸，就像被炸彈擊中一樣。從我們的角度來看，轉播畫面展示了事故發生瞬間，接著畫面就立刻切走了。隨後賽事控制中心花了大概 30 秒到 1 分鐘的時間才出示紅旗——發出紅旗反應非常緩慢。而從那一刻起，我們就被完全蒙在鼓裡，因為沒有人知道究竟發生了什麼事。」

事故發生在第7圈。37號與33號賽車在纏鬥中衝出賽道，撞上91號賽車的側身油箱位，91號賽車瞬間燃起大火。（抖音截圖）

吳彥祖表示樓來得知來自 Phantom Global Racing 的另一位車手 Luke Hartog，當時正行駛在後直道上，他看到了這起事故，於是停下車、跳了出來，冒著生命危險把 Ollie 從那輛燃燒的車裡拉了出來，切切實實地救了 Ollie Millroy 一命：「現場的賽道工作人員手忙腳亂，很明顯不知道自己在做什麼，或是遇到這種情況不知道該如何處置。我也搞不懂為什麼消防車要花那麼長時間才能趕到現場。但很顯然，整條處置流程中滿是錯誤。而對於 GT China 官方來說，事發過了 36 個小時，竟然連承認發生了什麼事都沒有，甚至連一份聲明都沒發，這簡直是可恥，真的很可恥。」

吳彥祖認為中國賽車運動若想進步主辦方必須做得更好

吳彥祖認為任何一個人、組織或企業想要變得更好，首先要做的就是承認哪裡出了問題、承認自己的錯誤、坦白交代，接著分析原因，最後找出防止再次發生的方法。這非常簡單、非常基本：「但在這起事件中，感覺所有事情都被暗中掩蓋過去了。他們可能希望大家不要再討論這件事，讓它就這樣平息。但現在有個人因為這起事故躺在醫院裡，遭受了嚴重的燒傷、骨折，以及各種傷勢。而官方卻沒有對所發生的事情承擔任何責任，事實上，他們甚至還試圖把責任推給引發事故的其他車手。但這根本無關緊要，比賽中本來就會發生意外。」而作為車手，心裡很清楚自己是在冒著生命危險比賽：「但我們期望當這類意外發生時，能有一套相應的安全保障機制付諸實行。然而很明顯地，在此次事件中，整個安全體系完全失靈了。中國賽車運動若想進步，賽事主辦方就必須做得更好。而要變得更好，首先得承認自己的錯誤。因此，我很理解為什麼其他車隊都決定退出 GT China，並在這些問題解決之前不再參賽，這完全合理。我覺得，GT China，你們可以做得更好。請做得更好吧。從這個錯誤中吸取教訓，從昨天發生的事情中吸取教訓。如果因為疏忽大意，有人可能會因此喪命，你們必須承認這一點，這真的很簡單。」