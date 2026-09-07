死有對証｜阮浩棕挑戰零對白內心戲　演技大爆發直呼：極度考功夫

無綫懸疑法醫劇《死有對証》今日（7/9）於荃灣舉行宣傳活動，一眾演員齊齊現身造勢。劇中飾演資深港聞記者「詹柏宇」的阮浩棕成為焦點之一，他在接受《香港01》訪時大談拍攝點滴，分享了駕馭這個「踩界」角色的心路歷程。

阮浩棕今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

挑戰極端踩界記者

阮浩棕透露在《死有對証》中飾演一名為求真相，不惜游走於道德邊緣的傳媒人：「詹柏宇為咗有報道，基本上係不擇手段嘅。佢有好多收風途徑，甚至好肯踩界去搏啲獨家料返嚟。」

內斂演繹化解張狂

雖然劇本將角色設定得極度囂張，但阮浩棕在處理時加入了個人見解，改以內斂沉穩的方式去演繹。他笑言：「劇本創作入面佢係一個好囂張嘅人，但我睇完覺得，記者應該要沉穩啲。如果吓吓都咁寸，好似好唔合理，所以我特登『㩒住』個情緒嚟演，出嚟效果反而好有性格！」

阮浩棕在劇中飾演港聞記者。（吳子生攝）

無對白內心戲考演技

談到全劇最大的難關，阮浩棕直指是劇集後段的情感爆發戲，尤其是純靠表情交代的獨角戲： 「最難忘一定係後段嘅劇情，有兩場獨角戲係完全無台詞、無對白，純粹靠畫面同表情去展現內心嗰種震撼同悲痛，真係極度考功夫。」

他特別感謝導演給予極大的發揮空間：「好少可去到現場，導演會問我：『浩棕，諗住點演呀？』我講完自己嘅諗法，導演就用鏡頭去幫我將件事昇華，合作得超級有默契。」