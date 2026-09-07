TVB才女吳沚默轉戰微短劇演反派流量破億　連接兩劇升呢做女主角

現年35歲的吳沚默（Momo）畢業於香港浸會大學電影學院電影電視系，2012年透過報讀藝訓班加入TVB，除了演員及主持身分之外，還同時兼顧編劇工作，曾為多套TVB劇集包括《老表》系列撰寫劇本，是圈中公認的才女。日前吳沚默在社交平台主演的短劇《姐姐的反殺時刻》已正式上線，抖音播放量更火速破億。

吳沚默畢業於香港浸會大學電影學院電影電視系，2012年透過報讀藝訓班加入TVB。（IG/@momong629）

吳沚默除了演員及主持身分之外，還同時兼顧編劇工作，曾為多套TVB劇集包括《老表》系列撰寫劇本，是圈中公認的才女。（IG/@momong629）

吳沚默連接兩劇升呢做女主角

吳沚默近月進軍內地微短劇市場，日前她在社交平台發文透露自己在橫店拍攝的短劇《姐姐的反殺時刻》已正式上線，抖音播放量更火速破億。雖然在劇中飾演大反派，但已接連拍完另外兩部短劇並擔正女主角：「這次雖然不是女主，但下一部就是女主啦哈哈，敬請期待！但其實，有劇拍，有戲演，對我來說才是最重要的。Mo，這幾個月的妳盡力了，I'm so proud of you！」

吳沚默連接兩劇升呢做女主角。（IG/@momong629）

吳沚默面對影視寒冬不介意由零開始

吳沚默在片中分享到橫店3個月以來的奮鬥經歷，透露剛搬到橫店的第二天經理人安排了她去面試，原本是面試飾演女醫生，結果去到劇組就定了她演反派。她坦言心裡難免有落差：「我當時心裡面就想，咦？怎麼不是女一呢？」但面對影視寒冬，她迅速調整心態從零開始：「我第一場戲就是給女主角下毒，拍的時候非常緊張，而且因為檔期問題，劇組拍5天，我4天就要拍完，每天都是哭戲、被打、露出猙獰的表情，幸好我是TVB出身，抗壓能力特別強！」

吳沚默面對影視寒冬不介意由零開始。（IG/@momong629）

吳沚默曾出書奪文學獎冠軍 擔任內地劇《啞舍》總編劇

其實吳沚默除了是編劇之外，亦曾推出長篇小說及旅遊文學，求學時曾以散文作品《蘇涼年這女子》奪下「第三十八屆青年文學獎—散文高級組冠軍」（2011-2012）；以及憑小說作品《彼岸煙與花》奪得「第三十六屆青年文學獎—小說初級組季軍」，2018年她所編寫的網絡電影《顏值當鋪》曾入選亞太影展「評審獎」，2019年更曾經推出了長達11萬字的網絡連載小說《看見風暴的女孩》。2020年，吳沚默推出了小說作品《風暴來的那一天》，又與夏雪合作推出散文集《布拉格廣場沒有許願池》，在文學界頗有名氣！去年播出的內地劇集《啞舍》，就由吳沚默擔任總編劇，相當叻女！