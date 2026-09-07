許冠傑78歲生日三代同堂慶祝　細仔爆童年回憶：送棵生錢嘅樹俾我

「歌神」許冠傑（Sam）昨日（6日）迎來78歲生日！向來重視家庭的Sam，今年生辰選擇與細仔許懷谷（Scotto）一家及太太Rebecca簡單食飯慶祝。雖然未見大仔許懷欣（Ryan）一家現身，但三代同堂齊齊切朱古力蛋糕，場面溫馨滿瀉，完美印證了「簡單就是福」。

「歌神」許冠傑生日快樂！（IG@scottiehui）

潮爆造型現身 精神奕奕笑容滿面

從許懷谷在IG分享的相片可見，壽星公Sam坐在正中間，身穿佈滿星星月亮及太陽圖案的深色短袖恤衫，頭戴標誌性的星星Cap帽，打扮相當年輕有活力。雖然只是一頓簡單的晚餐，但有太太、兒子、新抱及一對孫仔孫女陪伴在側，Sam全程笑逐顏開，精神狀態極佳，完全不似已經78歲。

三代同堂合照。（IG@scottiehui）

簡單是福。（IG@scottiehui）

細仔分享父子趣事：你嘅幽默感一點都冇變

除了貼出溫馨的三代同堂大合照，許懷谷亦上載了一張兩父子當年的舊合照，並以英文撰文為爸爸賀壽，當中更爆出Sam私下充滿幽默感的一面。

許懷谷在帖文中寫道：「爸爸，我細個嗰陣你同我講過好多次『錢唔會喺樹上生出嚟』（money doesn’t grow on trees）。然後喺我17歲生日嗰年，你竟然送咗一棵生滿錢嘅樹畀我……你嘅幽默感真係一點都冇變。你甚至比我更加健康！今晚嘅生日飯同蛋糕真係好正。生日快樂爸爸 @samhuiofficial。 #繼續微笑（keeponsmiling）」字裏行間流露出滿滿的父子情。

曾送生錢樹俾細仔。（IG@scottiehui）

九月許家生日月 盡顯家族深厚感情

其實每年9月對「許氏家族」來說都非常特別，事關除了Sam之外，大哥許冠文（Michael）及Sam的大仔許懷欣都是在9月初生日。許氏家族一向感情深厚，許冠文與許冠傑這對兄弟，早在70年代已憑《雙星報喜》、《半斤八兩》等經典神作開創香港喜劇電影先河。縱使歲月流逝，但家族成員依然保持緊密聯繫，經常聚首一堂，這份難得的親情絕對是娛樂圈的佳話。

許氏一門四傑。（IG圖片）

家人感情要好。（IG@scottiehui）