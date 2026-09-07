梅啟明記者會｜批梅媽語無論次神智不清　貼身護士知太多秘密被炒

已故天后梅艷芳（阿梅）胞兄梅啟明，今日召開記者會回應外界關乎其家族及版權的爭議。面對記者多番提問，梅啟明喺會上情緒高漲，不但直指有幕後「黑手」企圖排擠佢，更堅稱自己先係阿梅名字的版權持有者及主理人，極力維護自己嘅權益。

堅稱擁有「梅艷芳」版權

對於告電影公司（安樂影片）侵犯商標一事，梅啟明喺會上態度強硬，表示當初電影公司收受利益拍攝阿梅傳記，但事前並無告知佢。梅啟明指出，自己早已註冊並擁有阿梅名字嘅版權，亦係一直以來嘅主理人：「我先係版權持有者，亦係主理人，去店舖處一查就知。」佢更反問媒體，指自己有合法權力去維權同告對方。

梅啟明準備咗好多資料。（資料圖片）

批梅媽神智不清

當記者問及「梅媽」（覃美金）曾刊登聲明宣佈與佢脫離母子關係，梅啟明即時強烈反駁，指該聲明「毫無意義」。佢表示梅媽現時已年近百歲（約100歲），思想同精神狀況早已出現問題，說話前言不對後語：「一個百歲嘅老人，你哋覺得佢精神真係清醒？神智同思維完全係兩回事！」

梅啟明亦解釋，自己同梅媽已有近三年冇見面，主因係當初喺醫院時，有身邊人阻撓佢見母親。佢更痛批梅媽身邊嘅貼身護理員做咗八年，因為知道太多秘密而被外甥（姪仔）炒咗，導致梅媽身邊出現資訊隔閡。

回應貪錢同投資

對於外界指梅媽曾透露投資失敗、要求梅啟明討回款項等傳聞，梅啟明澄清自己只係遵從梅媽意思去幫手處理投資事宜，平日亦只係照顧母親飲食，買佢喜歡食嘅食物。被問到自身精神狀態時，佢更有信心咁話：「我打兩隻雀都得，三隻打唔通啫！我精神完全冇問題！」