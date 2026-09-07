梅啟明發聲明指侄仔梅柏麟抱走梅媽 指有KOL停屍間細聲講大聲笑

梅媽（覃美金）上月30日過世，享年102歲，消息指梅媽事前要交代了後事安排，並沒有預梅啟明，而梅啟明就表示自己是長子身份，絕對有理由可以負責梅媽遺產及後事，事件擾攘多日，梅啟明今日（7日）在銅鑼灣鳯城酒家舉行記者會，更發聲明指侄仔梅柏麟抱走梅媽，有KOL停屍間細聲講大聲笑。

梅啟明今日（7日）在銅鑼灣鳯城酒樓舉行記者會。（盧振輝 攝影)

梅啟明聲明如下：

「我梅啟明 今日在銅鑼灣禮頓道 30號鳳城酒家開記者招待會 主要內容 是為了交代母親梅覃美金喪禮事宜。本人以委託律師，聯絡警署了解母親死因，母親所有遺物仍然在跑馬地警署証物夾萬內，有待死因聆訊。

出事當日2026年8月30日，由tvb通知母親已送往律敦治醫院急症室，我避到去醫院急症室時以，是下午一點一時半，當時得知母親心陰陽相隔我十分痛心，在停屍間痛哭。因為由2023年 侄仔梅柏麟 趁我在上班的時間抱走母親，將全屋傢俬和行李 搬離城市花園住所，然後叫我自行 搬走在外出搵地方住。

起初還可以聯絡母親，但後期 母親的看護被侄仔辭退後，無法再聯絡到母親，給侄仔全面封鎖 聯絡母親。我嘗試 用了很多方法 但亦徒勞無功。8月30日當時 係由當值醫生給我哋解釋開會，得知救護員講到母親家中急救，母親已冇呼吸，冇心跳，冇生命跡象，搶救多30分鐘後醫生證實母親死亡。

當日 在下午三時多 在停屍間見到 二弟梅德明前妻所生的三位兒女，其中包括姪兒祇糊研及他兩位妹妹，姍姍來遲來到停屍間。他們沒有和我談話 沒有問候說話彷如陌路人。但他們 身旁有一位穿短褲的 短髮kol，在停屍間走廊外 談笑風生細聲講大聲笑，完全沒有喪家之痛。急症室 姑娘見到他們大聲笑望著他們，後來知道他 是kol就趕咗佢出外。後來這位自稱是Aunt梅媽朋友自我宣佈，梅媽以立了遺產承辦人還有 叫所有傳媒尊重家嘅意願低調處理火葬。我作為我母親梅覃美金長子，在母親年少時一直 外出工作 捱日子 將整份人工包給母親作為生活實，幫手湊大細佬妹。而家好心痛，眼看見侄兒 將母親交畀言語不通的工人照顧他的生活，他的霸道行為 是為了拿取姑姐留給嫲嫲的每個月25萬元 生活費來享受人生，疏忽冷理呀嫲！

今次我開呢個發佈會係要將 母親梅覃美金喪禮辦好，用土葬儀式，令母親永遠安息在墓地。今次喪禮儀式 係用最頂尖嘅殯儀公司，預計永遠墓地及 殯儀館禮堂，所有祭品 及 高僧誦經 承包約港幣150萬。等母親有一個好尊嚴嘅喪禮，作為長子定我係應該幫母親處理身後事而非由孫輩和外人去 低調處理火葬。至於妙境佛學會呢間公司在 20多年前，由 梅艷芳的保險經紀 持牌，當時我和母親談及多次阿妹六份大保單為何不亦而飛，到而家仍然都係一個迷，可能當時一早已經有人處理了然後不了了之。

關於kl潘小文 多次由某人帶去母親家作訪問，不知居心何在 是否收受了利益或想博流量去抹黑誹謗本人？他的老作 在網台亂說話，本人將會保留法律追究權利。

而另一位混血老歌手肥媽，對外聲稱由細睇到阿妹大呢一件事，實在笑大人個口，吹得就吹。又訛稱我在世界中西醫學抗癌基金協會詐騙。當時我不在香港，係由母親 持牌創立，由妹妹捐贈一百萬給母親贈醫師藥給癌症病人受惠。對於肥媽嘅錯誤指員 當時本人身在美國：沒有參與這公司所有文件，何來欺詐？我亦都會將肥媽今次嘅指控保留法律 追究權利。

其實 我在美國 多次幫 梅艷芳開演唱會 超過三場，在她最低落嘅時候，九龍塘事件時，給予安慰扶持，這些事情 我係冇講到出嚟向外公佈。昨天是母親頭七，我已跟媽媽說了好多說話，和準備他喜歡食個東西放在枱上。他在天之靈一定會順利安排呢一件事。今日好多謝大家抽出寶貴嘅時間來到銅鑼灣鳳城。點解我會喺度開發佈會 係因為梅媽屋企 就喺呢條街。感激各大傳媒 今日嚼忙碌 準備咗啲中式點心比大家享用，大家唔好客氣，酒微菜薄招呼唔到。多謝各位。」