梅啟明記者會｜稱將用150萬搞喪禮　拒答錢從何來：啲錢會跌落嚟

已故巨星梅艷芳母親梅覃美金（梅媽）上周日離世，雖然梅媽生前曾公開宣布跟大仔梅啟明斷絕關係，但梅啟明則認為：「呢樣嘢冇得話斷唔斷絕，一世阿媽就係阿媽。」並堅持要以兒子身份用梅艷芳信託基金為梅媽風光大葬。今日（7日）梅啟明更召開記者會，交代梅媽土葬及設靈日子等安排。記者會原定2點30分開始，但梅啟明遲到，至2點45分才到場，更表示以為3點才開始，稱自己早到，最後記者會總時長約45分鐘。

今日（7日）梅啟明召開記者會。（盧振輝 攝）

梅啟明稱將用150萬搞喪禮

記者會開始前，他向記者發放一份新聞稿，其中一部份內容為土葬安排，他透露：「係用最頂尖嘅殯儀公司，預計永遠墓地及殯儀館禮堂，所有製品及高增誦經承包約港幣150萬 ，等母親有一個好尊嚴嘅喪禮。」不過在記者會上，他一直未能講出錢從何來。他指已聯絡將軍澳華人永遠墳場，商討土葬安排。問到現時未能成功領取死亡證，要如何辦喪事，他堅持可以，透露有律師幫手，但不願透露律師名字，指要「保密」。至於未能領取遺體要如何辦喪禮、預計何時舉行，他說：「越快越好！嘢我就籌備晒喺度，只係欠東風，東風咪即係錢囉！」

記者會開始前，他向記者發放一份新聞稿，其中一部份內容為土葬安排。（盧振輝 攝）

問到既然冇錢，為何卻堅持要風光大葬，他說：「唔好質疑我！呢一筆賬我一啲都唔擔心，嗰個喪禮所有嘢包晒，棺木、60個念經師、9個高僧，同埋場地。（問：都唔使咁貴，你有冇搞過喪禮？）到時我攞張單出嚟，就話俾你聽。」記者再三質疑冇錢要如何搞喪禮，問他究竟哪有錢，他說：「財來自有方！而家處理緊啲嘢，總之唔會令你哋失望。」

早前他表示會動用梅艷芳信託基金，今日他回應：「嗰度係另一筆，呢一邊又進步緊，就係另一part，總之阿媽一定風光大葬，呢樣唔使諗。」說到現時公眾理解的梅媽遺囑意願，是希望低調處理後事，若風光大葬是否違背了死者意願？梅啟明：「錯！全錯！如果你俾姪仔去處理，我第一個反對！第二，禁制令已經準備出，第三如果佢咁急於毁滅所有嘢，呢個係大疑問。」

梅啟明仍未講得出究竟「財來自有方」是甚麼意思。（盧振輝 攝）

梅啟明：啲錢會跌落嚟

說了近30分鐘，梅啟明仍未講得出究竟「財來自有方」是甚麼意思，並認為「就算冇基金錢都一定搞到」，又不肯透露冇錢如果請得郁律師幫手，只謂：「不便透露，到上庭嗰日你就知。」他甚至表示，即使之後有證據證明姪仔獲遺囑授權為執行人，他都會打官司，反問：「遺囑又點呢？遺囑可以偽造！（記者：立遺囑要有醫生、律師在場。）幾時做？咩人做？有咩見證？潘小文去見證呀？都係要上庭㗎啦。」記者續問，他總是要抗衡、打官司，令喪事遲遲未能順利完成，其實梅媽都不會安樂，梅啟明竟答：「我要佢入土為安，佢唔安樂係佢自己一手一腳搞出嚟，如果佢真係唔安樂的話，但我就係要佢入土為安。」最後，記者再一次追問「財來自有方」是甚麼意思，他仍說：：「一定唔講，行到邊步，啲錢會跌落嚟！（問：喺邊度跌落嚟？）係秘密，總之而家牽涉司法程序。」他堅稱：「搞就一定搞硬！」