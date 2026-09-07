丁子朗解構LOONG9解散真相　指成員反而開心：覺得冇咗呢個枷鎖

藝人丁子朗（Karl）日前（5日）出席「香港青年時裝設計家創作表演賽 2026」（YDC 2026）並擔任大會主持。丁子朗透露自己當日行程極為緊密，下午拍完劇後隨即趕至現場主持賽事，其後又要趕返電視城繼續開工，笑言一天24小時都被工作「occupy（佔據）晒」。

丁子朗出席「香港青年時裝設計家創作表演賽 2026」（YDC 2026）並擔任大會主持。(胡凱欣 攝)

丁子朗首次做YDC主持感到相當興奮

雖然工作排得密密麻麻，但丁子朗坦言能夠以主持身份參與YDC感到相當興奮：「之前睇咗好多年，今次第一次唔係以觀眾身份，而係以主持身份去Host呢個Show，換個角度睇幾緊張又幾搞笑，同埋換個角度睇係幾緊張。」被問到未能欣賞會否可惜？丁子朗即發揮幽默本色笑言：「其實做主持，做幕後人員，其實我喺後面已經睇曬㗎，即係before佢哋行出嚟嘅時候，我喺後面已經睇曬同咁多位designer傾咗計添，甚至我覺得呢個幾好睇喎。」他更透露在幕後已搶先觀賞各設計師作品，亦留了部分設計師的聯絡方法，希望日後有機會借衫出席活動。

丁子朗首次做YDC主持感到相當興奮。(胡凱欣 攝)

丁子朗解構LOONG9解散真相

另外，談及《亞洲超星團》而推出的「限定團」LOONG9早前宣佈解散，身為戰友的丁子朗透露，三、四星期前曾與成員聚餐及了解情況。他表示隊友們對於解散的心情相當正面，甚至視之為好消息：「其實對佢哋講係一個開心事嚟嘅，因為呢一個本身已經係限定團嚟㗎，限定一週年，咁而家已經係限定咗兩年定三年，咁所以已經係超出原本嘅時間啦，同埋佢哋喺呢個旅程得著咗好多。而家反而佢哋好似覺得冇咗呢個枷鎖咁，有啲就去咗拍劇，有啲拍劇好成功添啦，有啲去咗做model，有啲去咗繼續做音樂。咁每一個人嘅方向都唔一樣，所以其實好替佢哋開心。」