ERROR保錡神複製肥媽養生操　致敬鍾嘉欣《一人晚餐》怪異舞姿

男子組合ERROR成員吳保錡（Poki），年前因與陳百祥（阿叻）合照並自封「ViuTV叻仔」而惹出禍端，引發公關災難兼「脫粉潮」。事過境遷，獲公司「解凍」的保錡最近又頻頻出動蹭流量。日前保錡在ig接連拍片神還原兩位前輩——肥媽與鍾嘉欣最近的熱話片段，維肖維妙的演繹令網民大呼過癮！

因為與叻哥合照，引爆「脫粉潮」。（ig@k_p0k1）

完美還原肥媽拍打操 網民大讚：100% Match

72歲的肥媽（Maria Cordero）近年積極養生，早前在社交平台分享在家中客廳大跳Zumba（尊巴舞）的運動片段。保錡見狀即時「抽水」致敬，在社交平台分享了一段自己模仿肥媽跳的影片。

從影片可見，保錡無論是服裝、動作、眼神，甚至是抹汗的動作都模仿得入木三分，更配上肥媽的說話聲音，喜感十足。保錡在帖文中幽默留言：「做運動呢同做人一樣，要量力而為」。連歌手方皓玟都忍不住留言大讚：「神」，其他網民亦紛紛爆笑指：「100% Match」、「叫你模仿，冇叫你超越」、「怎麼你要拍兩條一模一樣的片」。

保錡學肥媽跳Zumba。（ig@k_p0k1）

撥髮都一樣。（ig@k_p0k1）

服裝當然要跟足。（ig@k_p0k1）

神複製鍾嘉欣《一人晚餐》怪異舞姿 網民笑爆嘴

除了肥媽，保錡的下一個致敬對象，就是早前因大灣區演唱會片段而在網上掀起熱話的鍾嘉欣！鍾嘉欣早前在演唱其代表作《一人晚餐》時，突然大跳一套極為奇特的「何東舞」，更在台上作出「Thank you sir」的敬禮動作，被網民批評舞姿老土兼怪異。保錡緊貼熱潮，再次神複製這段經典畫面。片中的他不僅模仿鍾嘉欣用力揼地拍打節奏、敬禮等動作，更將其招牌笑容及心形動作模仿得淋漓盡致。這段惡搞影片同樣吸引大批網民留言：「下次我想睇你cos好熱好熱」、「唔跟住笑既」，大讚保錡的搞笑功力。

保錡手上面...手機當咪？（ig@k_p0k1）

同嘉欣神同步！（ig@k_p0k1）