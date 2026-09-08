74歲影壇大哥大北上掃樽裝水　碎花恤衫粉紅口罩半淡出娛圈勁自在

現年74歲的「大哥大」洪金寶縱橫影壇超過60年，拍過多部經典作品，隨着年齡增長，大哥大身體狀況不如以往，2017年曾做膝蓋手術，復原半年，近年又受糖尿病困擾，過着半退休生活，不時被「捕獲」親自到街市買餸，十分貼地，又相約好友聚會，樂得逍遙。日前有人北上見到洪金寶行超市買水，曝光大哥大近況。

洪金寶、文俊輝。（《特警飛龍》劇集劇照）

洪金寶健身！（小紅書）

洪金寶北上坐輪椅掃樽裝水

日前有網民於社交平台分享，洪金寶現身深圳超市掃貨。從網民上載的照片可見，洪金寶身穿花恤衫，戴上粉紅色口罩，一頭白髮，身處樽裝水的區域。雖然出入依然要依賴輪椅，但依然難掩大哥大氣魄，氣勢十足。洪金寶精神不錯，不需靠人仍能周圍去，相信身體狀況不俗，令人放心。而發文網友亦指同洪金寶打了招呼，大哥大作風極為貼地。

洪金寶輕扶拐杖，精神非常飽滿。（葉志明攝）

洪金寶戒食澱粉質多年

洪金寶自2017年膝蓋開刀，行動力已大不如前，加上年紀大有糖尿病，近年都要用拐杖或坐輪椅代步。過去，他接受訪問時亦透露為了健康，戒食澱粉質多年，「現在的確要戒食，肥豬肉我都可以食，但唯獨澱粉質不可食太多，如飯及麵包等。」而太太高麗虹亦不准他亂吃東西，洪金寶當時表示，已三年沒吃過餐蛋麵，早晚吃青瓜，下午吃番茄，血糖雖正常，但腦海中無時無刻只想到吃。他又指現在眼力不好，除了看馬經，看劇本已困難。

大哥大掃水！（小紅書）

洪金寶曾經暴瘦，瘦至180斤，約90公斤。（譚詠麟微博）

洪金寶、洪天明。（陳順禎 攝）

洪金寶最近身體狀態壯健。（抖音）

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