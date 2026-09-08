東張西望｜韓國金先生成「接盤俠」　揭港妻出軌誕女羅先生有家室

《東張西望》今日報道了一宗中韓跨國婚姻糾紛，一名韓國OPPA金先生(化名)與香港女子Grace(化名)相戀8年並步入婚姻殿堂，婚後育有一子一女。本以為家庭生活美滿，OPPA金先生更為養家每日辛勤工作16小時。豈料，金先生在偶然間查看妻子手機時，驚覺自己一直疼愛的幼女竟非親生骨肉，而是妻子與另一名香港有婦之夫羅先生出軌所生。更令人心寒的是，親生父親羅先生為保全自己的家庭，竟拒絕承擔作為父親的責任，更教唆女方留在韓國做單親媽媽，企圖將撫養重擔完全推卸給不知情的OPPA金先生。



韓國OPPA金先生與Grace結婚。（節目截圖）

OPPA金先生辛勤養家卻遭背叛

據報道，OPPA金先生是一名韓國當地的導遊，專門接待台灣及內地的旅行團。2015年，Grace與母親到韓國自由行時與金先生結識。兩人經歷了8年的愛情長跑，最終於2023年在香港正式登記結婚，隨後在韓國補辦了婚禮。同年9月，兩人迎來了大兒子的誕生，而去年8月Grace再誕下幼女。金先生表示，他的父母一直非常渴望能抱孫女，因此幼女的降生令全家人都沉浸在巨大的喜悅之中。為了給妻兒提供最優質的生活，OPPA金先生每天拚命工作高達16小時，將所有時間和精力都奉獻給了家庭。

韓國OPPA金先生一家四口。（節目截圖）

女兒短片現陌生男聲

然而，這段看似幸福的婚姻卻在今年初出現了裂痕。由於Grace是香港人，經常會帶着一對子女回香港。今年開始，金先生逐漸發現妻子神情有異，而她回港後傳來的家庭短片中，也隱藏著令人不安的線索。金先生透露，在妻子傳來的其中一段子女在遊樂場玩耍的短片中，頻繁出現了一把陌生的男聲，並且親暱地呼喚著女兒為「BB」。當Grace返回韓國後，金先生留意到她變得「機不離手」，即便是陪子女去遊樂場，視線也始終緊盯著手機螢幕。

女兒短片現陌生男聲。（節目截圖）

在種種疑團的驅使下，金先生趁妻子不察覺時查看了她的手機，結果在通訊軟件的聊天紀錄中發現了驚天秘密。紀錄顯示，Grace與一名姓羅的香港男子關係極度曖昧，羅先生更在訊息中稱呼Grace為「老婆」。更令金先生崩潰的是，對話內容清楚顯示，羅先生早在Grace懷孕初期，就已經知道她腹中所懷的是自己的骨肉。「我真的很想死，但我不能死，因為我還要照顧我的兒子，我的父母知道後也傷透了心。」—— 金先生在受訪時難掩悲痛。

Grace與羅先生偷情對話紀錄。（節目截圖）

Grace與羅先生偷情對話紀錄。（節目截圖）

Grace與羅先生偷情對話紀錄。（節目截圖）

得知真相後，金先生隨即帶着一對子女進行DNA親子鑑定。殘酷的結果證實，大兒子確實是其親生骨肉，但一直被全家視為掌上明珠的幼女，卻與他毫無血緣關係。面對鐵證，Grace最終向丈夫承認了出軌的事實。金先生其後更發現，Grace在香港期間，其實是經常帶着一對子女與羅先生幽會，讓他無意中幫別人養育了孩子。

GRACE帶埋金先生兒子見情人羅先生。（節目截圖）

Grace帶埋金先生兒子見情人羅先生。（節目截圖）

小三生父羅先生身份曝光:早有家室 企圖推卸責任

令事件雪上加霜的，是親生父親羅先生極度冷血的態度。原來，羅先生本身已是有家室之人。在得知婚外情東窗事發後，羅先生非但沒有打算為親生女兒承擔責任，反而極力掩飾事件，深怕自己的妻子發現。羅先生甚至打電話給金先生，警告他不要聯絡自己的妻子，並聲稱已經與Grace斷絕聯絡。最後OPPA金先生聯絡上羅先生老婆，在對話紀錄中，羅先生的老婆更向OPPA金先生提議，讓她帶着女兒留在韓國做單親媽媽，企圖置身事外。他甚至用惡毒的言語威脅:「如果唔係就掟個BB餓死佢囉」。

OPPA金先生與羅先生老婆的說話。（節目截圖）

OPPA金先生與羅先生老婆的說話。（節目截圖）

賠償方案無共識

面對羅先生的逃避與不負責任，金先生決定將事件的來龍去脈放上網絡公開，希望藉助輿論壓力逼使對方出面承擔撫養責任。在事件曝光後，羅先生才迫於無奈主動聯絡金先生，嘗試協商撫養方案。為保障幼女未來的生活質素，金先生提出要求，要羅先生一筆過支付15萬港元作為前期撫養費用，並每月支付1萬3千港元作為女兒的日常開銷。然而，羅先生竟討價還價，提出15萬元需要分7個月攤還，而每月的撫養費在8個月後更要削減至8千港元。金先生直斥對方毫無誠意且不可靠，拒絕接受此方案，雙方談判最終破裂。

OPPA金先生曾上網尋人。（節目截圖）

目前，該名幼女暫時被留在香港，由Grace的母親(外婆)代為照顧。金先生在訪問最後強調，無論孩子是誰的，作為一個男人都應該負起應有的責任。而《東張西望》節目亦預告，後續將會播出金先生妻子Grace的獨家回應，以及生父羅先生對事件的最新態度，這宗複雜的家庭倫理悲劇將會如何收場，大眾正拭目以待。