朱晨麗甜笑回應與圈外男子結婚傳聞：大家好容易查得到

前無綫花旦朱晨麗（朱朱）近期迎來事業新突破，轉戰樂壇並於廣州舉辦了人生首個個人音樂會。今晚（7/9）朱晨麗出席電影首映禮，接受《香港01》訪問時難掩興奮之情，大談首次「開騷」的喜悅與挑戰。同時，針對近日盛傳她「好事近」，即將與另一半拉埋天窗的傳聞，她甜笑作出了正面回應。

廣州處女開騷 大呼過癮兼大挑戰

談及在廣州的處女音樂會，入行15年的朱晨麗表示這是一個全新且極具挑戰性的嘗試。雖然過程充滿新鮮感，但她亦坦言實戰時遇到不少狀況：「今次係做咗人生第一個個人音樂會，都係入行以嚟第一個挑戰啦，都好興奮，但其實係都有好多甩漏發生嘅。始終自己唔係專業歌手，譬如話唱歌方面啦，同埋又要兼顧同 Band 溝通，之後換衫呀、舞台燈光、音響，我都係第一次帶耳機，所以係人生好多體驗。」

朱晨麗今晚出席首映禮。（盧振輝攝）

她謙虛表示，雖然一個人在台上連唱多首歌曲感到有壓力，但唱完後覺得「好似仲可以 handle 得到」，並期待未來能有更多嘗試的機會。對於是否正式轉型做歌手，她澄清目前仍是體驗階段，希望能慢慢發掘其他方面的發展。

甜笑回應婚訊 坦言「年年都咁吹」

至於近日有消息指她即將結婚，朱晨麗聽後不禁甜笑，並直接否認了該傳聞：「年年都咁吹！其實暫時唔會有呢啲事情，我都係專注工作。同埋結唔結婚呢啲嘢，喺香港其實大家都好容易查得到，冇人可以逃得過你哋㗎啦！」

朱晨麗承認與一位圈外男性朋友了解中。（盧振輝攝）

感情一切隨緣 專注當下工作

被問到是否已經有穩定的另一半準備隨時公開，她無奈表示對傳聞感到一頭霧水：「我都好莫名其妙點解個個都咁樣傳。係咪我年紀都差唔多。（咁你而家有冇拍拖？）冇呀，冇呢件事，之前都有講過，而家圈外有個了解中嘅朋友嚟，希望可以慢慢咁真正認識，因為希望每一次都能夠開花結果。」她更打趣地對傳媒說：「如果我去到50歲都未結到婚，你哋都應該攰啦，會算啦放棄啦咁樣！」

對於未來的感情發展與婚姻，朱晨麗坦言一切隨緣：「我覺得所有嘢都係安排好嘅……我自己覺得我能夠把握嘅就係工作上面嘅嘢，其他嘢就交畀個天去安排啦。」