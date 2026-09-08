死有對証1-5劇情線上看丨演員陣容+8大單元關係圖｜陳曉華/馬貫東

TVB《死有對証》是由黃偉聲為監製，麥世龍、馬焱為編審，由陳曉華、馬貫東、阮浩棕、韋家雄及吳若希等人領銜主演的一套以時裝懸疑為題材的電視劇。《死有對証》幾時播？自2026年9月7日起，逢星期一至五晚上8點30分播映。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透、演員介紹、8大單元及其關係圖。



《死有對証》故事大綱

新進法醫程芷昕（陳曉華 飾）因受林琛（韋家雄 飾）影響而投身此行，起初卻未能獲得這位前輩的重用。林琛與重案組高級督察前妻高淑嫻（王綺琴 飾）向來不和，直到女兒林雪蕾出走，兩人的關係才出現轉機。芷昕靠著對工作的執著打動林琛，並與警員高俊（馬貫東 飾）建立默契，三人攜手屢破奇案。與此同時，芷昕的閨密單佩嘉（吳若希 飾）失戀再失業，在人生低谷期轉戰新聞界，與資深記者詹柏宇（阮浩棕 飾）從針鋒相對，到磨合出深厚的情感。正當生活步入正軌，佩嘉卻意外身亡，這讓芷昕下定決心撥開重重迷霧，用刀筆還原好友死亡的真相。

《死有對証》8大單元

《死有對証》8大單元 人肉三餸飯 Deep V 壽衣 不倫浮屍案 失蹤富豪爭產案 瑜伽學校密室殺人事件 富二代殺妻案 霸凌案 十年白骨懸案

《死有對証》第1-5集劇情

《死有對証》第一集 (09/07) - 人肉三餸飯

清晨時分，有流浪漢於垃圾站內驚見疑似人肉屍塊。患有強迫症且為人心直口快的新任女法醫程芷昕，第一天上班便奉命趕赴現場搜索其餘人體組織，並在過程中與重案組警員高俊結下不解之緣。事後，滿腔熱誠的芷昕原想參與檢驗骸骨的工作，卻遭上司林琛投閒置散，無緣接觸核心調查。

其後，同僚法醫方文琪為歡迎芷昕加入殮房團隊，特意請客並從芷昕推薦的「佳權飯店」叫來外賣；豈料，林琛竟從中發現了與碎屍案相關的關鍵線索。同時，高俊亦正着手調查此案，所有追查線索竟不約而同地皆指向「佳權」。得知這驚人發展後，芷昕的閨密單佩嘉因早前曾吃過該飯店的飯菜而大感不安。

死有對証-單元一人肉三餸飯 人物關係圖

死有對証-單元一人肉三餸飯 人物關係圖

《死有對証》第二集 (09/08)- 人肉三餸飯

高俊等重案組警員隨即趕到「佳權飯店」展開調查，經搜證後確認店內為案發現場，而慘遭碎屍的遇害者正是老闆娘。港聞記者詹柏宇(阮浩棕)收到獨家消息，店內有人肉排骨？在店內工作的姪女阮碧鳳及姪兒阮濤接受盤問時，同稱對姑丈、姑母失蹤不知情。其後，港聞記者詹柏宇窮追不捨地追訪阮氏姊弟，剛好被芷昕撞見後上前解圍，她更善意地邀請二人到家中作客。期間，細心的芷昕察覺碧鳳手上有紅疹，本欲關心她，但神色慌張的兩姊弟卻匆匆離開。

案情隨後迎來突破性發展，重案組接獲線報，隨即在廢屋中發現佳權老闆的遺體及老闆娘原先下落不明的頭顱；從現場跡象推斷，老闆疑似畏罪輕生。然而，當上司林琛解剖屍體後，竟然有重大發現……

《死有對証》第二集 (09/08)- 人肉三餸飯 預告

《死有對証》第三集 (09/09)-Deep V 壽衣

當芷昕遇襲的危急之際，幸得高俊及時現身營救才得以脫險。其後，法醫科顧問醫生潘炳焱看出芷昕對工作的熱誠，遂主動勸說林琛給予對方機會。另一邊廂，佩嘉在街頭撞見男友出軌，怒不可遏下，她竟一氣之下拿了客戶交予她的名牌高跟鞋教訓男友，這場鬧劇被拍下後，此事在網絡上瘋傳。

工作方面，林琛仍不信任芷昕的能力，於是只着她負責應對家屬的工作。期間，有死者家屬拜託芷昕成全逝者的遺願，希望能讓她穿上低胸晚禮服出殯。然而，常規的解剖會在死者胸口留下疤痕，這令芷昕陷入兩難；為了讓死者不留遺憾，她最終只好硬着頭皮請林琛幫忙……

《死有對証》第四集 (09/10)-Deep V 壽衣

芷昕發現林琛為人雖然尖酸刻薄，卻甚尊重死者，甚至願花時間來達成家屬要求。最終在葬禮上，死者如願穿上晚禮服出殯。事後，當芷昕收到家屬的感謝短訊時，不禁回想起小時候因林琛啟發而立志當法醫的初衷，對上司大為改觀。

另一邊廂，失業的佩嘉面試新工作屢次碰壁，在走投無路之下，只能改當港聞記者。然而佩嘉第一天上班，就被前輩柏宇嫌棄，導致二人結怨，在職場上擦出不少火花。

不久後木工場發生命案，芷昕首次獲准跟隨林琛到案發現場工作，為此感到興奮不已。經過初步調查，重案組揭死者身分為多年前被下江湖追殺令的金牌殺手黑柴。由於死者的江湖背景極不尋常，警方循線索追查，強烈懷疑與社團頭目暴龍有關……

《死有對証》第五集 (09/11)

高俊從閉路電視查知暴龍手下生番、鯊膽曾於案發當晚進出木工場，隨即展開追捕卻被二人逃脫；行動期間，他更撞見追蹤此案的柏宇。身為記者的柏宇想報道工場命案，無奈消息被警方壓下來，令他大感氣憤。未幾，社團頭目暴龍親自將生番、鯊膽送到警署自首，但二人只承認曾與死者發生衝突，並沒殺人……

另一邊廂，重案組高級督察高淑嫻獲線索準備落案起訴生番、鯊膽，然而警方的推論卻與林琛判斷的死因不符。原來林琛、淑嫻本為離婚夫妻，如今兩人再因公事生磨擦。為了打破僵局，芷昕和高俊重回工場調查，過程中意外遇到一位與死者相識的小孩，更順利從其口中獲關鍵線索……

《死有對証》演員名單

陳曉華 飾 程芷昕 新晉女法醫

芷昕自幼就有強迫症，對萬事都要求極致的嚴謹。這種性格在劇中表露無遺：無論是下意識地替衣衫不整的人扣緊鈕扣，還是堅持萬物都要十分整齊。

陳曉華 飾 程芷昕 新晉女法醫@TVB

馬貫東 飾 高俊 重案組高級警員

與女法醫程芷昕(陳曉華飾)結緣，之後與林琛及芷昕不斷合作。

馬貫東 飾 高俊 重案組高級警員@TVB

韋家雄 飾 林琛 高級法醫

一開始對新任女法醫程芷昕(陳曉華飾)投閒置散，之後開始因為芷昕認真做事的態度而認同她。與前妻高淑嫻(王綺琴飾)水火不容，有一個女兒。林琛十分毒舌，有好多金句，包括:

揾得我單單case都係關乎人命喇，如果唔係揾我做乜呢？

你係咪有面盲症呢！我係法醫，我唔係摸骨算命！摸下就知道生辰八字，幾時生幾時死！

學嘢你就返學喇！我唔想我解剖嘅時間，有件無關事嘅嘢戙喺度阻住我！

韋家雄 飾 林琛 高級法醫@TVB

阮浩棕 飾 詹柏宇 港聞攝影記者

阮浩棕 飾 詹柏宇 港聞攝影記者@TVB

吳若希 飾 單佩嘉 時尚雜誌編輯/港聞記者

芷昕的閨密，經過失戀、失業後成為港聞記者，跟資深記者詹柏宇(阮浩棕飾)從歡喜冤家發展成互相扶持的夥伴。後來死亡，由好友芷昕幫忙還原真相。

吳若希 飾 單佩嘉 時尚雜誌編輯/港聞記者@TVB

陳熹潼 飾 方文琪 法醫

陳熹潼 飾 方文琪 法醫@TVB

唐嘉麟 飾 謝偉仁 劏手

唐嘉麟 飾 謝偉仁 劏手@TVB

黃嘉雯 飾 阮碧鳳 飯店職員

黃嘉雯 飾 阮碧鳳 飯店職員@TVB

王菲 飾 施美寧 瑜珈導師

王菲 飾 施美寧 瑜珈導師@TVB

《死有對証》演員表名單

《死有對証》演員表 演員 飾演角色 演員 飾演角色 陳曉華 程芷昕 鄭子誠 甘樹培 馬貫東 高俊 陳嘉輝 徐東錫 阮浩棕 詹柏宇 唐嘉麟 謝偉仁 韋家雄 林琛 寶珮如 李筱蘭 吳若希 單佩嘉 崔錦棠 崔錦棠 王綺琴 高淑嫻 劉頌鵬 歐志傑 陳熹潼 方文琪 史穎喬 海琳 王 菲 施美寧 黎澤恩 沈得堅 杜燕歌 潘炳焱 孟希璘 鄧禮明