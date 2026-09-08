梁朝偉坐400萬限量跑車展燦爛笑容　網民：冇老婆喺身邊特別開心

影帝梁朝偉私底下是愛車之人，擁有多部罕有得限量名車。早前梁朝偉參加晨間車聚活動中「MD」（Morning Drive）時，被攝影師拍得駕駛價值過千萬的限量愛驅保時捷「993 Gunther Werks」。日前梁朝偉再度被攝影師捕獲在公路坐上新購入的紅色限量版保時捷「911 Speedster」時，展露出燦爛笑容而引起網民熱議。

影帝梁朝偉私底下是愛車之人，擁有多部罕有得限量名車。（IG/@tonyleung_official）

日前一次「MD」活動中，不止一名攝影師捕捉到一架保時捷「993 Gunther Werks」駛過，這部車全球限量25架，價值過千萬。（Threads@ ahthew_photography）

難得的是車上的型男司機，竟然是影帝梁朝偉，令攝影師非常震驚！（Threads@ tim_9hit_photography）

梁朝偉坐新車遊車河展現燦爛笑容

日前有攝影師在石澳路段，成功捕捉到梁朝偉與友人駕新車遊車河的照片。戴著太陽眼鏡的梁朝偉坐在新購入的紅色限量版保時捷「911 Speedster」的副駕座，與男友人有講有笑，更展露出燦爛笑容。原來今次是兩位攝影師相隔一個月再度偶遇梁朝偉，更在帖文寫道：「乜又係你呀梁生😂 一個月影兩次 #梁朝偉 🤯真係冇辦法相信」、「「梁生又係你呀 #Porsche #911 #speedster」。

日前有攝影師在石澳路段，成功捕捉到梁朝偉與友人駕新車遊車河的照片。（threads/@ahthew_photography）

戴著太陽眼鏡的梁朝偉坐在新購入的紅色限量版保時捷「911 Speedster」的副駕座，與男友人有講有笑，更展露出燦爛笑容。（threads/@tim_9hit_photography）

網民幽默指：冇老婆喺身邊特別開心

從攝影師分享的照片可見，除了展現燦爛笑容，更談笑風生，心情絕佳，與過往出席公開場合靦腆寡言形象成強烈對比。有不少看到帖文的網民都留言表示：「好正，你影到佢哋好似玩緊space mountain咁😂」、「原來佢識笑㗎！」、「好似開朗咗好多」。更有幽默指：「老婆唔喺度嘛」、「開心過嘉玲姐喺隔籬」、「好多男人冇老婆喺身邊都特別開心」、「上次揸車載老婆零表情㗎喎」、「笑到成個少男咁，勁可愛」。另外，今次梁朝偉新購入的保時捷跑車於2019年量產，全球限量僅1,948部，車款是向1948年面世的保時捷首款跑車 356「No.1」Roadster 致敬，新車當年售價約476萬港元。

有網民搞笑指出梁朝偉上次揸車載老婆劉嘉玲零表情。(IG/@carinalau1208）