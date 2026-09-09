71歲老戲骨曾被TVB有靠山演員欺負　北上升級與趙雅芝同坐受尊重

現年71歲的陳榮峻在無綫（TVB）演過多部經典劇集，包括《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《尋秦記》，更因把公公演得入型入格，獲封「御用公公」；近年他在皇牌處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演「譚道德」，與戲內外都是太太的「譚何容儀」吳香倫模範夫妻形象入屋。不過即使資歷甚深，陳榮峻透露加入TVB十多年後，被一位有後台的演員惡意玩弄，他指有位演員惡意地發出噪音影響他入戲，令到當時陳榮峻一度嬲到想離開公司。近年陳榮峻北上發展，近日他出席第21屆長春電影節，與趙雅芝同坐，且與「阿B」鍾鎮濤、鄧萃雯、王晶等人同場打卡，極受尊重。

陳榮峻與太太吳香倫。（陳榮峻社交平台）

陳榮峻扮演的嫪毐（《尋秦記》電視劇）

嫪毐是陳榮峻的代表角色之一。

陳榮峻北上與趙雅之鍾鎮濤任達華出席電影節備受禮遇

上月陳榮峻出席第21屆長春電影節，陳榮峻與太太吳香倫齊齊盛裝打扮現身。陳榮峻穿上銀黑色中山裝，與吳香倫以深色情侶裝出席盛事。陳榮峻在會場與內地人氣強勁的趙雅芝同坐，備受禮遇，並帶埋吳香倫與鍾鎮濤、任達華、鄧萃雯、王晶、林曉峰打卡，人緣甚佳。陳榮峻笑得燦爛，看來北上發展的日子過得十分不錯。

TVB劇集《使徒行者》中陳榮峻飾演保安局局長。（影片截圖）

陳榮峻亦解釋表演期間有人「出出入入」是很正常的事。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

兩公婆與兒子同住。（陳榮峻社交平台）

曾做龍虎武師冷氣師傅揸的士 TVB被惡意戲弄

陳榮峻在加入TVB前，曾經做過龍虎武師，後來覺得太辛苦而轉行做冷氣師傅、的士司機。有一次他開的士時，碰上了霑叔，亦因此展開他的演藝生涯。他於兩年前接受01專訪時曾透露，2000年有一次他要拍感情戲的時候，一位演員惡意地發出噪音影響他入戲，他說：「我感情戲他一直在吵，我要拍感情戲我要哭，我要求他們靜一點，三秒、五秒，接著又吵，主角已經跟我說，沒辦法，他有兩個很強大的後台。那時候這件事我都有跟以前的太太說，我說我做到這樣都被人這樣玩弄，我不想做，以前的太太都說支持我決定，但叫我考慮一件事，女兒要出埠讀書，你能不能搞定？」

最終陳榮峻沒有因一時之氣離開，但這件事令他深深不忿，直到兩年前在一次訪問中終於爆了出來。他解釋，兩年前公開此事，是希望為公司好，希望公司進步，而這個演員現今亦仍然在公司，但現在也不願談太多，反正自己都快要退休，無謂再說公司壞話。

陳榮峻與趙雅芝同坐，備受禮遇。（網上圖片）

與阿B打卡。（網上圖片）

太太吳香倫與任達華。（網上圖片）

雯女。（網上圖片）

人緣好！（網上圖片）

王晶。（網上圖片）

林曉峰。（網上圖片）

陳榮峻北上發展，與吳香倫出席長春電影節。（網上圖片）

好恩愛。（網上圖片）