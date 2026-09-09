「千億女友」與林凱恩鄺潔楹慶生狀態極佳　蝕讓定情豪宅屢傳分手

現年34歲的郭嘉文（Karmen）在2015年參選港姐奪得季軍後入行，並獲安排於TVB節目《東張西望》中擔任主持，翌年她被影到與李澤楷同遊東京爆出戀情，榮升「千億女友」的她亦淡出娛樂圈，更極速離巢，過着養尊處優的生活。不過2021年7月突然傳出兩人分手的消息，但二人一直未有公開回應，感情狀況至今成謎。而郭嘉文亦自此變得低調，甚少在社交平台分享近況。日前林凱恩（Iris）在IG曬出慶祝生日的靚相，當中郭嘉文就激罕露面，與好姊妹齊齊慶生！

郭嘉文（Karmen）在2015年參選港姐奪得季軍後入行。（節目截圖）

2019年李澤楷孖女友郭嘉文出活動，大方合照任影唔嬲。（資料圖片）

郭嘉文激罕露面 與林凱恩鄺潔楹溫馨慶生

郭嘉文與同屆港姐林凱恩及鄺潔楹（Judy）一向感情要好，不時相約聚會。林凱恩寫道：「Autumn vibes🍁 & Birthday smiles. 愛對了人，每天都是生日快樂🎂💕長大後才明白，時間是最奢侈的東西，能見面，就是一種幸福✨」相中所見，三人搭膊頭攬到實合照，當中鄺潔楹7月生日，而林凱恩同郭嘉文的生日就在8月，三人一起慶生，感情極佳！身穿白色長袖上衣的郭嘉文留着一頭長髮，妝容淡雅，狀態Fit爆！

一起慶祝生日。（IG@iris_lammm）

美貌不減！（IG@iris_lammm）

生日蛋糕。（IG@iris_lammm）

三人感情要好。（IG@judy.kwong）

盡興！（IG@iris_lammm）

郭嘉文持貨9年蝕讓「定情豪宅」 近年屢傳分手

今年3月郭嘉文被爆以約7,840萬元沽出九龍塘逸瓏一伙「天池屋」，持貨9年大幅貶值2,840萬元，蝕幅高達27%。據知該豪宅屬李澤楷與郭嘉文的「定情禮物」，2017年2月郭嘉文以個人名義登記購入該豪宅，作價1.068億元，呎價4.9萬元，曾創下九龍塘呎價新高紀錄，震驚外界。不過近年郭嘉文屢傳已回復單身，出售「天池屋」引來外界不少猜測，對此，鄺潔楹曾在接受《香港01》訪問時表示：「冇聽過，真係。（新戀情？）都冇喎，哈哈哈。呢個係咩嘅消息？係邊個講？（新聞有）哦，佢自己都冇講，就唔係真嘅。（你有冇留意？）我哋耐唔時都會聯絡，但係以我所知，佢都過得幾好，OK嘅。（有冇帶你去新屋睇吓？）咁我哋聚會不嬲唔係去你屋企就係我屋企，但係呢個你講嘅新聞就唔清楚太多。（有冇睇過新屋？）唔知你哋講嘅新屋係點樣喎，唔太方便回應太多。（有冇介紹新男朋友？）邊個呀？平時都係得我哋幾個，你見相有時share出嚟，剩係得我哋幾個。」

感情極佳！（IG@iris_lammm）

感情極佳！（IG@iris_lammm）

因同年參選港姐而成為好友。（IG@karmen_kkm）

好姊妹！（IG@karmen_kkm）

郭嘉文與鄺潔楹及林凱恩是閨密。（IG@karmen_kkm）

少女味！（IG@iris_lammm）

曾曬出婚紗照。（IG@karmen_kkm）