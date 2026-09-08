楊千嬅被野生捕獲偶遇鄭欣宜　兩代天后熱情相擁近況曝光

歌手鄭欣宜（Joyce）自2023年完成演唱會後突然停工並「深潛」，雖然先前曾多次傳出復出消息，更一度原定參與內地綜藝《歌手》，可惜綵排時發生意外導致表演取消，至今依然復出無期。近日有網民於小紅書上載相片，指在西沙GO PARK巧遇楊千嬅與鄭欣宜。照片中，兩代天后難得同框，更即場熱情擁抱，場面相當溫馨。



西沙GO PARK巧遇熱情相擁 金髮欣宜神采飛揚

照片可見，楊千嬅當時身穿簡約白色T恤配深色牛仔褲、戴上帽子；鄭欣宜則紮起一頭亮眼的金色高馬尾，身穿黑色寬鬆印花T恤裙配搭黑靴及墨鏡，身旁亦有朋友同行。鄭欣宜自停工休養以來，公開露面次數屈指可數，其精神及身體狀況一直備受關注。今次在 GO PARK 被野生捕獲，只見她一身潮人打扮、神采飛揚且精神極佳，不少網民看過相片後紛紛留言直呼感動，大讚鄭欣宜狀態回復得極好。

鄭欣宜巧遇楊千嬅！（小紅書照片）

鄭欣宜自2023年3月完成三場紅館演唱會後，便無預警地「消失」於幕前。（資料圖片）

楊千嬅近日主力留港工作。（微博照片）

楊千嬅近日主力留港工作。（微博照片）

被捕獲現身工廈逗留3小時 疑正積極籌備新歌復出

除了在 GO PARK 展現極佳狀態外，早前亦有媒體直擊欣宜獨自駕車出巡，前往一幢設有音樂製作公司及排舞室的工廠大廈。她與兩名工作夥伴在內逗留了長達3小時，直至傍晚離開時，眾人沿途有說有笑兼互動頻繁，被指正積極為新歌進行錄音或排練，似乎已做好準備隨時回歸樂壇。

餐廳在社交平台分享了鄭欣宜的近照。(ig圖片)