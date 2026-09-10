林恬兒傳婚變後出席慈善晚宴　雙語淡定主持懶理何正德攬咀新歡

已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）是城中知名的百億千金，2014年與前全國政協常委、已故富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，兩人育有一子一女。近日驚傳豪門婚姻觸礁，上個月初有網民在Threads爆料，直擊何正德於加拿大溫哥華與一名長髮墨鏡女互動親密，早前何正德與新歡在巴黎影的親密寫真曝光，兩人又攬又錫，相當高調！何正德與林恬兒傳出婚變以來，至今未有公開交代婚姻狀況，日前林恬兒出席慈善晚宴，更以雙語主持談話環節！

林恬兒遺傳了媽媽謝玲玲的優良基因。（IG@emilylam.ho）

林恬兒是林建岳的大女。（IG@emilylam.ho）

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚。（IG@emilylam.ho）

婚後育有一子一女。（IG@emilylam.ho）

前年林恬兒同老公何正德再辦婚禮。（IG@emilylam.ho）

今年元旦Party兩公婆最後同框。（IG@emilylam.ho）

上個月初有網民在Threads爆料，直擊何正德於加拿大溫哥華與一名長髮墨鏡女互動親密。（影片截圖）

親密。（影片截圖）

近日何正德與Janelle的一輯巴黎親密寫真曝光。

又攬又錫。

又攬又錫。

何正德高調拖新歡巴黎影寫真 林恬兒出席慈善晚宴雙語主持

日前林恬兒與媽媽謝玲玲一起出席慈善晚宴，當晚林恬兒以晚宴聯合主席的身份，主持爐邊談話環節，謝玲玲在IG限時動態分享女兒在台上主持的片段，可見林恬兒中、英文切換自如，表現非常專業！林恬兒是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，不但外形出眾，更是一位學霸，獲美國哥倫比亞大學政治系雙碩士學位。貴為百億名媛的林恬兒家世顯赫，生活無憂，但其實她十分關心社會，早在17歲時就曾到非洲做義工，這段經歷亦令她體驗到當地人生活艱苦，她亦自此對扶貧及推廣環保、可持續發展更為重視。其後林恬兒與朋友一起合辦非牟利環保團體EcoDrive，又成立了綠色生活平台8Shades，分享環保小知識，以及推介一些好用又對環境友好的產品。

出席慈善晚宴。（IG截圖）

主持爐邊談話環節。（影片截圖）

主持爐邊談話環節。（影片截圖）

雙語主持。（影片截圖）

又靚又叻！（影片截圖）

林恬兒與朋友一起合辦非牟利環保團體EcoDrive。（IG@emilylam.ho）

積極推廣環保。（IG@emilylam.ho）

林恬兒哥大雙碩士畢業熱心公益 支持女性創業者

此外，林恬兒早年創立Empact 28，投放資金予女企業家和有社會影響的公司，希望女性可以發揮所長、自力更生，更協助全職媽媽提供幫補家計的工作，從中獲得自信和財政獨立。林恬兒亦積極參與公益事業，曾與慈善機構仁人家園一起為有需要家庭維修家居，又隨慈善組織為有需要人士分派電風扇、到社區中心探訪居家老人等等，相當有心。前年7月林恬兒被正式委任為香港特別行政區的太平紳士(JP)，去年更入圍2025福布斯中國最具影響力華人精英TOP 100！

為有需要家庭維修家居。（IG@emilylam.ho）

分派電風扇。（IG@emilylam.ho）

林恬兒前年7月被正式委任為香港特別行政區的太平紳士(JP)。（IG@emilylam.ho）

入圍2025福布斯中國最具影響力華人精英TOP 100。（IG@emilylam.ho）

女強人！（IG@emilylam.ho）