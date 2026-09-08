譚凱琪呈請鄧特希呂晶晶破產案開審　三方未有到庭宣布押後再訊

譚凱琪（Zoie）今年6月突然採取法律行動，正式向高等法院遞交呈請，申請前TVB金牌監製鄧特希以及其昔日閨密、2004年亞姐冠軍呂晶晶破產。此舉除了拋下震撼彈，更意外揭發鄧特希與呂晶晶原來早已秘密結婚，二人私下為夫妻關係，震驚娛樂圈。

三方未有到庭。（盧振輝 攝）

案件排期至今日（8/9）於高等法院開庭處理。惟今日開庭時，呈請人譚凱琪以及答辯人鄧特希、呂晶晶均未有親自到庭，連雙方代表律師亦缺席聆訊。法庭最終將案件押後，排期至10月27日再訊。

由形影不離到對簿公堂 昔日「好姊妹」為錢反目

譚凱琪與呂晶晶過往私交甚篤，曾合作拍攝鄧特希監製的劇集《親密損友》，平日經常公開合照，以「好姊妹」相稱。然而，這段十多年的深厚情誼如今卻因金錢糾紛徹底破裂。

據悉，事件涉及多年金錢欠款。譚凱琪早前接受《香港01》訪問時，談及這段逝去的姊妹情，情緒一度失控、聲淚俱下。她哽咽透露，自己從來無意將事情鬧大或對簿公堂，但在追討欠款期間，對方不但未有處理問題，更在其採取法律行動後徹底失去聯絡，處於「零回應」狀態。在求助無門及身邊親友支持下，她才無奈選擇循法律途徑維權。

譚凱琪與呂晶晶曾是好閨蜜。（微博圖片）

譚凱琪憶「20年姊妹情」後台淚崩 難過紙巾拭淚。（吳子生攝）

案件編號：HCB4472/2026 及HCB4473/2026