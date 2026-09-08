你好打劫Return｜圓滿落幕芯駖阿Dee灑淚　劉德華︰你們是最好的

由劉德華出品、鄧永威監製，麥沛東、李芯駖@COLLAR、巢嘉倫、何啟華@MIRROR、陳湛文、 王俊傑等主演的舞台劇《你好，打劫！Return 》20場演出（6/9)圓滿結束。《你好，打刧！》系列在港三度公演，仍深受觀眾歡迎。六位演員完場後席地而座分享演出過程的點滴，芯駖說到內心深處的感受時更泣不成聲。

由劉德華出品、鄧永威監製，麥沛東、李芯駖@COLLAR、巢嘉倫、何啟華@MIRROR、陳湛文、 王俊傑等主演的舞台劇《你好，打劫！Return 》20場演出（6/9)圓滿結束。（《你好，打劫！Return》大會相片）

由劉德華出品、鄧永威監製，麥沛東、李芯駖@COLLAR、巢嘉倫、何啟華@MIRROR、陳湛文、 王俊傑等主演的舞台劇《你好，打劫！Return 》20場演出（6/9)圓滿結束。（《你好，打劫！Return》大會相片）

由第一次開始已經有份參與演出的老臣子，麥沛東坦言不知不覺間為這一個劇目前後已經公演了42場，對他而言是一份珍愛、難忘的劇目。而作為出品人的劉德華也不禁跟大家說一句：「你們是最好的！」且透露「舞台山莊」的未來計劃，包括：將會有「你好」系列另一個劇目《你好，瘋子！》、重啟10周年歌舞劇作品《尋找快樂時代》、及會改寫一部網絡小說成為舞台劇作品。

六位主演感恩在20場的演出中，彼此互相幫助，有歡樂、有驚險，包括阿Dee甩mic、王俊𠎀給台上的電話線絆腳跌倒等，面對種種突如其來的意外，大家台上執生幫忙，猶如一家人建立了一份愛，和更深的友誼。

芯駖邊哭邊說著：「回顧過往這麼多場演出，我們六人始終緊密團結。曾有那麼一刻，我因擔心自己表現不佳而擁抱同伴落淚，我很害怕自己做不好。」（《你好，打劫！Return》大會相片）

芯駖曾擔心拖累隊友

當中最大感觸的是芯駖，坦言自己並非演戲出身，但兩度獲得寶貴的演出機會，且能夠遇上一班好戲之人，實在是自己的福份。芯駖邊哭邊說著：「回顧過往這麼多場演出，我們六人始終緊密團結。曾有那麼一刻，我因擔心自己表現不佳而擁抱同伴落淚，我很害怕自己做不好，畢竟我並非專業演員，經驗尚淺。但幸運的是，許多優秀的導演、監製及對手演員都給予我支持，幫助我放鬆心境。因此，我由衷感謝這次機會。我認為我們六個人最珍貴之處，在於彼此眼神中流露的真摯——沒有人只顧著爭取自己的戲份或凸顯個人表現，而是真心互相扶持；一旦有人遇到困難，眾人便主動協助，共同提升整部戲的品質。這種精神尤為難得，因為我們沒有機會去後台休息，從頭到尾六人都必須全程共处。正因如此，這部劇對我而言格外珍貴。我也非常喜愛這個劇本，第二次重讀時，更發掘出許多深層的情感內涵。」

Dee坦言：「演出到尾聲場次，每日倒數時便會很自然的感觸，出場機會越來越少，那種感覺，我自己雖難以用文字精準描繪，但角色本身也瀰漫著一種「即將完結」的氛圍。」（《你好，打劫！Return》大會相片）

阿Dee尾二場已經感動落淚

芯駖踢爆阿Dee比他早一天，在謝幕時而感動落淚，Dee坦言：「演出到尾聲場次，每日倒數時便會很自然的感觸，出場機會越來越少，那種感覺，我自己雖難以用文字精準描繪，但角色本身也瀰漫著一種「即將完結」的氛圍。但最感謝的是整個過程我都玩得非常開心，因為我擁有一群極佳的夥伴，以及一班優秀的幕後團隊。」

三度演出「你好」系列的麥沛東和巢嘉倫，有各自講出感受，二人都不捨得這段經歷結束。（《你好，打劫！Return》大會相片）

首次參演這個劇目的陳湛文，在演出中將隱藏多年的身手驚喜呈現舞台，讓觀眾拍案叫絕。「對於這次合作，我個人心中充滿不捨，而劇中的角色似乎也承載著同樣的情感。回首過去三個月，從籌備到演出的整個過程，雖然充滿挑戰，但因為擁有一群優秀的夥伴和幕後團隊，一切都變得開心而難忘。特別是與許多相識十餘年的老友重逢，時隔十年再次踏上同一個舞台，演繹同一齣戲，這種緣分令我深感人生之奇妙與珍貴。」

而原本演出陳湛文經理角色的魯文𠎀，今次退居幕後擔任導演，坦言過程中有很多不同的挑戰，種種的經歷令到今次演出越見成熟，尤其是當自己眼見陳湛文飾演以往自己同一角色的經理，原來在他身上找到有很多新點子，看得過癮，自己今次擔綱導演的角色也很有滿足感。」

麥沛東巢嘉倫三度演出「你好」系列

阿東感慨的說：「我不捨得這段經歷結束，因為排演過程中發生了太多故事，構成了屬於我們的獨特回憶。無論是電話鈴聲的突發狀況，還是六主動人同心協力的氛圍，這些畫面都無法透過其他媒體媒介完美重現。唯有在舞台現場，才能感受到那種六人兩小時全程在線、共同面對意外與風雨的震撼力量。這種「在一起」的體驗，是我過往戲劇經歷中未曾有過的。」

最後台前幕後一齊去慶功。（《你好，打劫！Return》大會相片）

而阿巢也不忘道：「其實這已是我们第三次上演此劇。今次令我特別觸動的，是每次登場前，由阿Dee率先發起的那個擁抱動作——他會逐一擁抱每位成員。這個習慣不知不覺間建立了我們之間深厚的情感連結，彷彿在說：「待會兒台上見！」尤其今天，這份感動更為強烈。這部戲對我個人而言意義非凡。它每隔一年上演一次，回顧首次演出時，我們的神情還顯得青澀純真；如今再演，已能感受到彼此真正成長的痕跡。」

監製鄧永威也被團隊各成員的真摯感情所觸動，哽咽的說：「十年前，在《尋找快樂時代》首演時，劉生（劉德華）跟我們說過，我們未必是最頂尖的，但我們已竭盡所能做到最好！」十年後的今天，華仔見證「舞台山莊」的成長，且即場跟大家說：「我們就是最好的。每個人都要相信自己。」