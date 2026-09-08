丁子朗擔任主持雙語切換勁流利　柯煒林盼香港團隊在金馬奪獎

由香港貿發局主辦、香港特別行政區政府「文創產業發展處」贊助的香港青年時裝設計家創作表演賽2026日前順利舉行，藝人岑珈其、張紋嘉、岑樂怡、梁雍婷透過舞台特別演出一場充滿溫度的故事，柯煒林（Will Or）及 Lolly Talk 成員鄭芷淇（Elka）專程捧場支持，大會邀請藝人丁子朗擔任大會司儀，他以流利雙語主持活動，瞬間炒熱現場氣氛。

大會邀請藝人丁子朗擔任大會司儀，他以流利雙語主持活動，瞬間炒熱現場氣氛。(公關提供)

岑珈其首次行時裝騷，他表示自己特地向模特兒請教行騷細節：「我問是否需要像Jeffrey那樣擺一些帥氣的姿勢，他們說自然即可，所以待會兒可能會以逛街的感覺出場。這次活動融入了汽車元素，讓我心動想入手，或者可以洽談以宣傳換取車價折扣。（小朋友開學？）現在已經開學了，兒子也迫不及待想上學，不過現在升讀K3要開始為他報考小學，這確實讓人有些頭痛，太太比我更緊張一點，完全體會到大家挑選學校的煩惱！」

岑珈其首次行時裝騷。(公關提供)

LT成員Elka以一身貼身低腰裝亮相，她笑言為了襯衫而不敢亂吃東西：「因為前幾天曾身體不適差點暈倒，所以最近都會稍微多吃一點東西，但是這件衣服腰身太低，導致我一整天都只吃了一份沙律！這次活動有汽車元素，但我本身沒有駕照，加上為了廣大市民的安全著想，未必會去考。（找另一半接載你？）如果有這樣的情節，我寧願對調角色化身『霸道女總裁』接送他出入。」Elka剛推出了新歌，她表示老闆沒有給予她壓力，但也希望年底的頒獎禮能獲得好成績。

LT成員Elka以一身貼身低腰裝亮相。(公關提供)

近日梁雍婷、張紋嘉頻頻結伴亮相，當天更合體行騷，十分有默契。梁雍婷自嘲以自己的身高能擔任模特兒實屬難得，笑言走「歡樂」路線殺出一條血路，並形容張紋嘉是自己的「兒時偶像」，令對方哭笑不得。張紋嘉表示早已習慣這類稱呼，認為這是一種榮幸：「剛才在後台遇到很多新晉演藝朋友，我覺得他們是新人，但其實人家可能已經入行多年。其實近年很多幕前幕後工作人員，都說自幼看我唱歌長大，能夠陪伴大家成長也是一種榮幸。」提到電影《廚師發辦》因場次少而被討論，二人均表示非演員能控制，但表示近一星期票房甚佳，希望有更好成績。

梁雍婷、張紋嘉頻頻結伴亮相。(公關提供)

即將擔任金馬獎司儀的柯煒林擔任時裝騷座上客，他表示會依照心情搭配服裝，希望透過時裝活動挑選「戰衣」：「其實這次非常興奮，因為我不能對自己說緊張，否則就會真的非常緊張！每次金馬獎都有很多想見的前輩，這次特別期待香港團隊能上台獲獎，如果真的發生，我可能會衝上台用廣東話恭喜他們！」

即將擔任金馬獎司儀的柯煒林擔任時裝騷座上客。(公關提供)

張紋嘉與岑家其。(公關提供)

柯煒林與丁子朗。(公關提供)

梁雍婷、岑樂怡。(公關提供)

梁雍婷。(公關提供)

張紋嘉。(公關提供)

由香港貿發局主辦、香港特別行政區政府「文創產業發展處」贊助的香港青年時裝設計家創作表演賽2026日前順利舉行。(公關提供)

梁雍婷。(公關提供)

兩位都係主持級人馬，丁子朗係當日活動主持，柯煒林則是金馬獎主持。(公關提供)