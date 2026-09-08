EXO隊長SUHO金俊勉旋風襲港　坦言最想念香港夜景與點心

韓國人氣男團EXO隊長SUHO（金俊勉）今日（8/9）旋風式抵港，現身中環置地廣場出席品牌活動。大批粉絲早早到場守候，現場人山人海，展現超高人氣。SUHO以一身精緻優雅的造型帥氣登場，並親切接受大會訪問，現場由大會即場進行廣東話翻譯。

韓國人氣男團EXO隊長SUHO懷念香港夜景與點心。（盧振輝攝）

大讚門市設計 推薦粉絲拍照打卡

談及活動現場環境，SUHO表示店面設計非常獨特，從宏偉的建築外觀到室內不同顏色與質感的交織，都給人留下深刻印象。他更貼心建議大家除了前來購物外，店鋪也是一個非常好的拍照打卡勝地。

當被問到作為不同領域的Icon、認為傑出人物最需要具備什麼特質時，SUHO分享了自己的見解，無論是唱歌、跳舞還是演戲，最重要的是展現個人獨有的詮釋與感覺，即使穿著相同的衣服，透過不同的搭配與個人特色，就能展現出與眾不同的差別。

韓國人氣男團EXO隊長SUHO今日出席品牌活動。（盧振輝攝）

談事業動力 源於熱情與粉絲的支持

在事業上展現出卓越領導力與對完美不懈追求的SUHO，被問到一直保持堅持與進步的動力時，他動情表示，對音樂與演戲的持續熱情是最大的原動力。此外，更離不開E粉絲無條件的支持與愛護，這讓他能夠不斷努力前進。

EXO隊長SUHO金俊勉旋風襲港。（盧振輝攝）

懷念香港夜景與點心 期待帶新作品再見粉絲

曾多次來港工作開演唱會SUHO，直言香港最吸引他的莫過於迷人的夜景。每次來到香港看到夜景，都會勾起許多美好的回憶。他亦笑言以前與成員來港時最喜歡一起吃點心，所以這次再來最想品嚐的食物依然是點心。