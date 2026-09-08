東張西望｜姦夫卸責叫港妻返韓氹掂綠帽男：帶個女返去控制你老公

TVB節目《東張西望》今日（8日）繼續報道來自韓國的金先生發現老婆出出軌的事件，金先生表示女兒是老婆的外遇對象羅先生的，最令金先生生氣的是：「羅先生最壞的是，他明明知道孩子是自己的，他還讓她生了，這個真的讓我很難接受。」金先生月前在網絡公開事件後，希望羅先生站出來負起照顧女兒的責任，但可惜事與願違。

韓國的金先生發現老婆出出軌的事件。(節目截圖)

金先生的老婆Grace接受《東張西望》訪問

金先生的老婆Grace接受《東張西望》訪問回應事件，她表示對此事感到後悔，並指自己與羅先生的責任最大，但事已至此她只希望羅先生對女兒負起責任：「其實佢有認過嘅，佢都有簽過份嘢嘅，嗰陣份嘢係承諾每個月會畀一筆錢佢（女兒）啦，但係到依家佢都冇畀過。佢強調就係因為金生一路咁樣搞啦，所以佢就好難搵到工，咁冇收入就唔會畀錢個女。」雙方曾經就贍養費一事有過協議，但最後得出的結果與現實有出入，原來是羅先生跟金先生表示一個月支付1.3萬元，但因為他不想給老婆知道要付這麼多錢，所以在協議上寫不少於8000元，會另外補足5000元。最終羅先生並無履行協議內容，還怪責金先生將事件曝光，令他失去工作，還要求Grace回韓國，控制金先生。

金先生的老婆Grace接受《東張西望》訪問。(節目截圖)

Grace表示羅先生凌晨致電她：「佢喊住咁叫我返韓國，佢冇諗過個女，你帶埋佢返去啦，帶佢返去控制你老公啦。你返咗去，你老公就唔會癲㗎啦，我就可以繼續做老師，我就可以養到你哋。」Grace指羅先生最瘋是說如果她肯立即回韓國，羅先生更會立即幫忙收拾行李送她到機場。羅先生與其妻都認為只要Grace離開香港，事情就完結。

羅先生與其妻都認為只要Grace離開香港，事情就完結。(節目截圖)

羅先生曾報警指金先生誹謗

羅先生對於金先生在網絡上公開此事，還曾報警指誹謗，之後還推卸責任，向學校表示與他無關，連羅先生的媽媽也不知道他有個女兒。羅先生在電話中責怪Grace：「你係一定要返去，呢個就係我覺得可行嘅一個方法！你仲要照顧兩個小朋友喎，你喺香港點照顧兩個小朋友啊？你唯一就係返去，氹到佢。係佢先有能力幫你照顧兩個小朋友，令到佢哋有爸爸，如果唔係你係香港的話，就兩個都冇爸爸。」羅生曾承諾過有事，一起離婚，確保給女兒一個家。但現在卻說以前講的都有條件，就是金生不知道。羅生還聲稱沒有欺騙Grace。

羅先生曾報警指金先生誹謗。(節目截圖)

Grace表示自己仍愛金先生，但傷害了他，自己沒辦法做任何事，沒有辦法彌補。對於最後結果，她表示決定權不在她手上，目前Grace在香港照顧一對子女。東張主持甘詠寧致電羅先生，而羅先生聽完主持問題後就收線，當用通訊軟件問他時，他回覆指：「金先生持續透過網絡騷擾他和家⼈，造成困擾，因此不希望再就事件作任何公開回應。」