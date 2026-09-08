米雪笑稱與伍衛國的「婚訊」年年有　認有追求者緣份到不抗拒結婚

原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》將於10月1日至4日在東九文化中心劇院上演五場，粵劇花旦林穎施、米雪、顏嘉樂今日（8日）出席記者會，分享演出詳情。最近社交平台上流傳米雪與伍衛國的合照，引起不少網民關注，其中一篇帖文更以「米雪『官宣婚訊』新郎真實身分震撼全港」作標題而引起熱討。

夏雨分享一段「新聞」，話米雪同伍衛國「官宣婚訊」。（抖音@劉緯民）

米雪與伍衛國份屬好友

米雪幽默表示「嚇死人」，她強調二人份屬好友，她對於長期以來的婚訊傳聞表示不介意，指出每年都有這類傳聞。至於婚姻問題，米雪表示不抗拒，只要有緣份就會考慮，並坦言有追求者。談到擇偶條件，她認為豁達、開朗和包容別人最為重要。至於會否主動追求異性，她輕鬆答道自己只是喜歡追劇。

米雪同伍衛國份屬好友！（抖音@劉緯民）

提到劉緯民早前在社交平台分享的「麗的映聲」訓練班敍舊影片，當中包括多位資深藝人，如郭鋒、夏雨、黃允財等，米雪和伍衛國也在其中。米雪笑言與這些同班同學相識已超過五十年，平時有交流聯絡，但因各自在工作和旅遊中難以約見。

橫跨半世紀友誼。（小紅書@劉緯民）

米雪對劉兆銘離世感到可惜

提到劉兆銘（Ming Sir）早前離世的消息，米雪感慨萬分。她與劉兆銘合作的首部主演電影《蝶變》至今仍記憶猶新，形容劉兆銘是一位對後輩充滿關懷且毫無架子的良師，雖然他九十多歲才離世，但仍讓她覺得可惜。