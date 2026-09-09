2016香港先生4型男「Re-U」　友誼先生激罕現身稚氣大減似中佬

TVB對上一次舉辦「香港先生」已經是10年前，近日當年的亞軍兼最上鏡先生丁子朗在社交平台分享了與幾位香港先生「ReU」的片段。丁子朗分享了與胡㻗、馬俊傑及楊灌澤飯聚的照片並寫下：「感恩10年後的我們，還是我們。當年十幾歲的我遇見那一群青春熱血的兄弟一起參加香港先生，感恩十年後的我們還是我們。」

（左起）十位入圍香港先生，包括鍾君揚、麥凱程、梁裕恆、黎振燁、胡㻗、馬俊傑、楊灌澤、伍禮騫、丁子朗及梁賢基。（資料圖片）

10年前後少了當年的稚氣加添了幾分成熟感

片中丁子朗先是貼出大家10年前參加「香港先生」時的照片，之後就貼出聚會當日的片段，而片中大家都沒有太大的變化，只是少了當年的稚氣，加添了幾分成熟感。4位「香港先生」中仍有3位繼續在演藝圈中打拼，丁子朗仍然在TVB，經過10年磨練已經當上一線小生之位。

丁子朗先是貼出大家10年前參加「香港先生」時的照片。(小紅書@丁子朗)

聚會當日的丁子朗。(小紅書@丁子朗)

胡㻗則淡出了幕前工作，近年專心做高爾夫球教練，投入高爾夫球事業。他更在網上開設頻道，向大家講解有關高爾夫球的基本認知。馬俊傑參選完「香港先生」後加入TVB，但於年前決意離巢服務了8年的TVB，今年現身HOY舉辦的大型選秀節目《我要做主播》，轉換跑道繼續留在演藝圈。楊灌澤是程可為姪仔，當年他先拔頭籌奪得「友誼先生」，可惜最後四強不入，之後亦沒有在演藝圈繼續發展，可能不在演藝圈發展，所以他在4個人之中老得比較快。

當年的胡㻗。(小紅書@丁子朗)

胡㻗近年專心做高爾夫球教練。(小紅書@丁子朗)

當年的楊灌澤。(小紅書@丁子朗)

楊灌澤是程可為姪仔，當年他先拔頭籌奪得「友誼先生」。(小紅書@丁子朗)

當年的馬俊傑。(小紅書@丁子朗)