梅啟明被老婆Joey爆做「全職兒子」　一生靠梅媽供養直到母子決裂

著名藝人梅艷芳的母親覃美金（梅媽）於8月30日離世，梅啟明因為爭辦後事而引起一連串的風波，成為全港熱話。梅啟明日前（7日）高調召開記者會，自稱「孝子」，聲稱要花費150萬為梅媽舉行盛大的葬禮。他還指天誓日地表示，自從梅艷芳去世後，他從未動用過她的遺產，但這一系列言論卻引來他的元配Joey的猛烈炮轟。

梅啟明開記者會。（盧振輝 攝）

梅啟明「前妻」Joey大爆料

據《星島頭條》報道，Joey在接受訪問時，大爆梅啟明多年來的種種行為。她批評梅啟明一生都沒有固定工作，只做「全職兒子」。她提供了一張由梅媽簽署、抬頭寫給梅啟明4萬元的支票，並展示了梅啟明開出的4萬元支票和8萬元欠單，強調這些僅僅是他追債歷史的冰山一角。

梅啟明一生都沒有固定工作，只做「全職兒子」。（盧振輝 攝）

梅啟明用梅媽的錢去「包二奶」

Joey還透露梅啟明多年以來對梅媽的財務狀況了如指掌，他時常掌控梅媽從信託基金中每月所得的25萬元生活費，而這一切直到母子關係決裂才告終。盡管如此，梅啟明的多項生意投資皆以失敗告終，不僅榨取了梅媽的資產，甚至用她的錢去「包二奶」，他在「斷糧」後，曾被泰妹趕出家門，想去梅媽當時住的聖保祿醫院過夜。他在2004年美國債務纏身，2005年他推出梅艷芳肖像手錶又失敗，甚至舉行紀念梅艷芳齋宴和演唱會都損失超過百萬。梅媽因此承受巨大的經濟壓力，甚至還要面對來自各種失敗投資的財政紛擾。而他要求母親支持他的生意失敗後，一切殘局仍需梅媽收拾。

梅啟明用梅媽的錢去「包二奶」。（資料圖片）

更令Joey感到不满的是梅啟明對兒子Richard的態度，在她和兒子返回馬來西亞後，他們住在劏房中，而梅啟明卻要求年幼的兒子輟學打工。她質疑他從未顧及孩子的感受，只一味追求自己的物質享受。當Joey投訴他隱瞞收入後，梅啟明才願每月支付3000元的生活費，而這對於她來說是一種屈辱。

當Joey投訴他隱瞞收入後，梅啟明才願每月支付3000元的生活費。（資料圖片）

Joey還提到數年前「雞飯店跌倒官司」導致梅啟明破產，她質疑他作為破產人士憑甚麼一直過奢華生活。不僅如此，她呼籲梅啟明尊重梅媽的遺囑，不再給家庭帶來更多的混亂和紛爭。