梁思浩《天命之戰》煞科設宴慰勞團隊　豪言目標直衝「艾美獎」

知名主持人梁思浩近日於社交平台發文，宣布無綫82台台慶特備節目《天命之戰》已順利完成拍攝。秉承「一個電視節目的成功，全憑台前幕後上下齊心」的理念，梁思浩特別自掏腰包設宴請全體工作人員食飯，現場氣氛相當熱烈。

梁思浩發文宣布無綫82台台慶特備節目《天命之戰》順利完成拍攝。（微博＠梁思浩香港）

梁思浩設宴慰勞團隊

從梁思浩曬出的照片可見，當晚場面盛大，現場特地放置了寫有「無綫82台慶節目《天命之戰》慰勞宴」的告示牌。梁思浩身穿黑色上衣、戴上白色鴨舌帽，笑容滿面地與一眾幕後團隊及嘉賓合照。席上更特別準備了一個鋪滿鮮果的大型慶祝蛋糕，上面寫有「天命之戰 戰無不勝」八個大字，寓意節目開播大捷。

梁思浩設宴慰勞團隊。（微博＠梁思浩香港）

梁思浩設宴慰勞團隊。（微博＠梁思浩香港）

梁思浩豪言挑戰大滿貫

宴會當晚除了幕後團隊，更獲無綫兩位電視台高層及八位頂級玄學顧問團大駕光臨，為節目增添不少陣容實力。梁思浩透露，今次已是他第三次與同一個製作團隊合作。回顧前兩次合作，均成功揚名海外—首度合作的《通靈之王》榮獲「紐約國際電視節最佳綜藝節目」，第二次合作的《超能力學院》則摘下「亞洲電視節最佳真人show大獎」。對於第三度聯手打造的新作《天命之戰》，梁思浩信心十足，更公開許下宏願，期望能直接衝擊國際電視界最高榮譽「艾美獎」，一舉完成個人國際獎項的「大滿貫」。

梁思浩期望衝擊國際電視界最高榮譽「艾美獎」。（微博＠梁思浩香港）

邀各地頂級玄學專家同台較量

據悉，《天命之戰》預計將於今年11月作為TVB 82台台慶特備節目隆重播出。節目將延續並升級其招牌的玄學與靈異對決主題，邀請來自各地的頂級玄學顧問及異能高手同台較量。梁思浩承諾，屆時將用最精彩、最公平、最震撼的電視真人Show形式呈現給觀眾，絕對能震撼全港觀眾的眼球。

梁思浩承諾將用最震撼的效果呈現給觀眾。（微博＠梁思浩香港）

網民力撐：祝拿獎拿到手軟

貼文一出，吸引大批忠實粉絲及網民紛紛留言支持。不少網民親切地稱呼梁思浩為「村長」，並留言祝賀：「祝村長各節目收視一路飆升，拿獎拿到手軟！」、「感謝村長讓大家看到更多優秀團隊」。未播先熱的氛圍也讓不少觀眾十分期待11月節目的播出，紛紛留言「越辦越好」、「全力支持」。