前新聞之花陳嘉倩洗衣店影菲林寫真 香汗淋漓誘惑網民：有啲犯規
撰文：崔力生
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前TVB「新聞之花」陳嘉倩（Kasin）自離開主播台後轉戰娛樂圈，不僅亮相多個綜藝節目，亦活躍社交平台，更於2025年下嫁日籍老公Tomo，雖然已升呢日本人妻，但陳嘉倩仍不時在社交平台分享日常生活與性感美照，憑藉甜美外貌與姣好身材，每次出Post都能引來大批網民留言，一直保持極高人氣。近日，陳嘉倩似乎迷上了日劇《直到T恤乾了為止》（Tシャツが乾くまで），更「入戲太深」，特別跑去自助洗衣店拍攝了一輯極具日系復古感的菲林寫真，大放福利！
洗衣店玩「香汗淋漓」微濕性感
相片中，陳嘉倩身穿一條黑白條紋的一字領露肩上衣，搭配白色超短百褶褶裙，大方展現修長美腿與性感鎖骨。她置身於日本一間自助洗衣店內，時而坐在桌上擺出迷人姿態，時而低頭專注看手機。最讓網民噴血的是，照片中的陳嘉倩呈現出一種「香汗淋漓」的微濕感，她更刻意把領口位微微拉低，令上圍若隱若現，散發出濃濃的夏日日系性感氣息，誘人程度直綫爆燈！
網民激讚
陳嘉倩在社交平台貼出這組靚相，並配文寫道：「直到T恤乾了為止，有人 Netflix 追緊嗎？」不少網民看到照片後紛紛留言大讚：「靚到有D犯規」、「香汗淋漓」、「禁（咁）濕嘅，你跳咗入洗衣機？」、「好身材靚女」、「濕曬啦！」、「喂呀😍🤤好正呀你！」。