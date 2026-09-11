前新聞之花陳嘉倩洗衣店影菲林寫真　香汗淋漓誘惑網民：有啲犯規

前TVB「新聞之花」陳嘉倩（Kasin）自離開主播台後轉戰娛樂圈，不僅亮相多個綜藝節目，亦活躍社交平台，更於2025年下嫁日籍老公Tomo，雖然已升呢日本人妻，但陳嘉倩仍不時在社交平台分享日常生活與性感美照，憑藉甜美外貌與姣好身材，每次出Post都能引來大批網民留言，一直保持極高人氣。近日，陳嘉倩似乎迷上了日劇《直到T恤乾了為止》（Tシャツが乾くまで），更「入戲太深」，特別跑去自助洗衣店拍攝了一輯極具日系復古感的菲林寫真，大放福利！

陳嘉倩是前TVB新聞之花，自離開主播台後曾亮相多個綜藝節目，兼活躍社交平台。（IG@kasin520）

日籍老公Tomo（鏡中）成為她專屬攝影師，兩公婆好sweet。（IG@kasin520）

近日，陳嘉倩似乎迷上了日劇《直到T恤乾了為止》。（IG@kasin520）

好有feel。（IG@kasin520）

洗衣店玩「香汗淋漓」微濕性感

相片中，陳嘉倩身穿一條黑白條紋的一字領露肩上衣，搭配白色超短百褶褶裙，大方展現修長美腿與性感鎖骨。她置身於日本一間自助洗衣店內，時而坐在桌上擺出迷人姿態，時而低頭專注看手機。最讓網民噴血的是，照片中的陳嘉倩呈現出一種「香汗淋漓」的微濕感，她更刻意把領口位微微拉低，令上圍若隱若現，散發出濃濃的夏日日系性感氣息，誘人程度直綫爆燈！

照片中的陳嘉倩呈現出一種「香汗淋漓」的微濕感。（IG@kasin520）

靚女！（IG@kasin520）

好身材若隱若現。（IG@kasin520）

網民大讚。（IG@kasin520）

網民激讚

陳嘉倩在社交平台貼出這組靚相，並配文寫道：「直到T恤乾了為止，有人 Netflix 追緊嗎？」不少網民看到照片後紛紛留言大讚：「靚到有D犯規」、「香汗淋漓」、「禁（咁）濕嘅，你跳咗入洗衣機？」、「好身材靚女」、「濕曬啦！」、「喂呀😍🤤好正呀你！」。

散發出濃濃的夏日日系性感氣息。（IG@kasin520）

陳嘉倩很滿意這輯相。（IG@kasin520）