王祖藍向李亞男二度求婚爆TVB地下情史　細女換男友嘆「戀愛腦」

王祖藍和李亞男，帶上吳兆麟、劉倬昕、潘靜文，走訪廣西、福州、溫哥華三地，拍攝新一輯旅遊節目《藍朋友·旅朋友》，今日（9月9日）5人出席記者會，畫面播出王祖藍向李亞男「二度求婚」相片，唯美又感人！王祖藍受訪透露，他以生蠔代戒指再向老婆求婚，「大家見證住我哋直播求婚嘅經歷呀。而且嗰個島要用石頭（開）呀，咁梗係男人開㗎啦，唔通叫個女人開咩？因為佢指甲咁靚。開完之後我獻畀佢啦！」王祖藍指勾起當年拍拖、新婚回憶；兩人又飛到溫哥華重現向外父提親過程，節目中兩人大方分享地下情至修成正果過程，「將嗰陣時地下情嘅成個過程，點樣喺嗰邊提親，成個由頭講返一次啦，基本上大家都唔係話好知啦！」王祖藍坦言每年都會同TVB合作，因想多陪陪太太，故主力拍綜藝節目，「拍劇嘅話等於你會困住三個月、半年。自從以前結婚嘅時候去咗拍部劇，跟住亞男都好慘，新婚好似冇咗個老公咁。」

王祖藍和李亞男帶上吳兆麟、劉倬昕、潘靜文，走訪廣西、福州、溫哥華三地，拍攝新一輯旅遊節目《藍朋友·旅朋友》。（邱愛霖 攝）

王祖藍李亞男笑指5歲細女「戀愛腦」

早前王祖藍李亞男被拍到機場回港，拖大喼細喼，阿女幫手拎行李，李亞男平時管教女兒有要求，「佢哋都要做吓嘢嘅，有啲適當嘅家務要自己做吓，唔好成日坐喺度，乜都唔做，『我要飲水！我要呢個』，大小姐咁樣唔得㗎！」早前祖藍爆5歲細女Hayley換咗兩個男朋友仔，祖藍無奈嘆細女是「桃花眼、戀愛腦」兩人透露平時會笑阿女換男友：「我哋平時都會笑佢：『嘩！而家，呢個新嘅點呀？』跟住佢就話：『唔好啦！可唔可以請佢嚟Birthday party呀？』其實心底裏已經出咗去，聽日嫁㗎啦！」祖藍指對阿女男友外表無要求，「最緊要係佢肯同我哋分享，唔好地下情。」

李亞男平時對女兒有要求。（邱愛霖 攝）

李亞男買數萬蚊美甲套票：你鍾意我單純呀嘛

李亞男曾在上海買數萬蚊美甲套票，她笑說：「嗰陣時諗住定居喺上海，即係比較長嘅一段時間， 計計埋埋呢買套票係抵㗎嘛， 50% off 喎！咁所以就買咗，點知咁快返咗嚟香港！」王祖藍嘆太太「分分鐘俾人Sell咗60萬都未定！」王祖藍最後「嬲唔落」太太，「佢一句講埋嚟：『你鍾意我單純呀嘛，單純就容易俾人呃㗎啦！』 咁我哋就係一個package嚟嘅。如果你鍾意你另一半嘅優點， 佢總會帶一個缺點，我鍾意佢單純，咁我就唔可以投訴佢容易俾人呃㗎啦！」