吳兆麟拍廿部短劇日薪達5千蚊　5日拍80集片場備救心丹：試過死人

TVB演員吳兆麟在王祖藍李亞男帶領下，與劉倬昕、潘靜文拍全新旅遊節目《藍朋友•旅朋友》，走訪廣西、福州及溫哥華。吳兆麟拍攝期間挑戰食蟲，他坦言蟲炸得好酥，「口感好似薯片。」吳兆麟去年爆在港陷「劇荒」，轉戰內地橫店拍短劇一年後爆紅，獲封「短劇之王」，近來正式回歸香港，加入處境喜劇《愛·回家之三代同糖》，大方騷肌引來不俗討論！

吳兆麟在王祖藍李亞男帶領下，與劉倬昕、潘靜文拍全新旅遊節目《藍朋友•旅朋友》，走訪廣西、福州及溫哥華。（邱愛霖 攝）

吳兆麟橫店拍月接三套短劇 5000蚊日薪

吳兆麟透露「橫飄」一年拍廿多部短劇經歷，平均一個月不休息的話，他能接兩至三套短劇，「一套短劇嘅週期系4、5日，或者7、8日咁樣㗎，所以一個月都可以接到兩、三套，拍一部劇係大概4、5日左右就拍完㗎啦，但有啲短劇7、8日又有，我接嘅就4、5日比較多。」吳兆麟透露按日計片酬，「我啱啱入去短劇嘅時候，一日搵緊2000蚊。到我慢慢儲資歴嘅時候就慢慢再翻倍，4000蚊、5000蚊一日咁樣上升，而家頭部嘅短劇演員係4、5萬一日。因為佢係睇你紅果（短劇）嘅數據，你紅果嘅粉絲數量越高，咁你嘅報嘅價錢就越高。」

吳兆麟透露在內地橫店平均一個月不休息的話，能接兩至三套短劇。（邱愛霖 攝）

吳兆麟5日拍80集 片場備救心丹：試過拍死人

吳兆麟指內地拍短劇比在TVB更辛苦，日夜顛倒，「4、5日我哋要拍80集，同埋你男主角，差唔多每一場都係你。我試過7點開始拍，拍到第二朝7點收工，然後12點去化妝間再嚟過，所以可能早上8點返到屋企瞓覺，瞓到11點，早上11點就入化妝間，4日、5日都係咁，我哋公司係好好嘅，唔會有咁大嘅強度。咁當然啦，咁樣嘅拍法對演員唔健康，因為你個質素出嚟都好唔到去邊，你瞓唔到嘅話，但係冇辦法，咁你就要要求自己去做得更加好。所以短劇試過拍死人，有㗎！我哋現場有啲救心丹隨時畀你食。」吳兆麟表示潮流轉趨拍AI短劇，短劇演員開少了工，幸而自己「橫飄」得及時，「儲到好多（錢），好過香港。」

吳兆麟在劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》演獸性大發富二代令觀眾印象深刻。（電視截圖）

吳兆麟北上尋機會識導演。（小紅書）

吳兆麟北上敲門曾被「臭面」

吳兆麟初初北上曾敲導演門求機會，「北京唔係咁好跑組，因為太大啦，我一日可能跑到一個、兩個劇組，橫店我係一日可以跑到6、7個劇組，同埋唔會重複，所以我覺得橫店嘅機遇多過北京好多。」

是否曾被導演「黑面」？他說：「有俾人臭面㗎，有試過㗎！但我面皮厚唔理佢，佢唔用我咪第二個用我囉！但最緊要都係謙虛面對所有人，做演員俾人拒絕係常態。」為回港發展，吳兆麟要退掉橫店租屋押金，約1500蚊，「我租金都好平㗎，千幾蚊㗎咋，所以生活成本好低㗎啦，千幾、兩千幾蚊就可以租到間唔錯嘅Apartment（公寓）。」

吳兆麟5日拍80集短劇。（小紅書）

吳兆麟回歸香港拍《三代同糖》。（TVB截圖）

騷肌！（TVB截圖）