佘詩曼與姜濤拍廣告要排舞拍MV　對方帶「新寵」開工︰好得意

佘詩曼第二年成為「癌症基金會粉紅革命」的粉紅大使，今日（9/9）出席記者會，她覺得這大使身份真的幫到不少人，自己亦不時盡大使責任，鼓勵身邊人多做檢查。近日，因為馬來西亞鬼片即將來港上映，並定名為《留家靈》，與影后劉嘉玲撞名，被網民引發創作潮，將一眾藝人的名字改成恐怖風，阿佘都留意到自己獲贈一部《蛇屍萬》︰「好有創意。」

佘詩曼第二年成為「癌症基金會粉紅革命」的粉紅大使，今日（9/9）出席記者會。（許育民 攝）

佘詩曼第二年成為「癌症基金會粉紅革命」的粉紅大使，今日（9/9）出席記者會。（許育民 攝）

佘詩曼鼓勵定期檢查 「冇嘢緊要過自己身體」

佘詩曼自從當上粉紅大使，都對鼓勵身邊朋友定期作自我檢查，並認同今年的口號「乳癌不會響警號 定期檢查要做到」。佘詩曼︰「她們除了醫療方向的協肋，還有社工心理輔導，一個人不舒服都會牽連整家人，有時會好迷茫，不知怎樣處理。要明白，病不是收恥的事，最緊要同人傾下，分享下，可能會得到不同意見及關懷。」對於身邊不少朋友，男男女女都不願去睇醫生，阿佘都積極糾正大家︰「成日遲啲先啦，遲啲就死啦，冇嘢緊要過自己身體。」

大會更安排多名乳癌康復者跟佘詩曼合照，場面感人。（許育民 攝）

撐阿Dee舞台劇

而近月正養尊處優的阿佘，有不少時間去欣賞舞台劇，包括早前去看好友何啟華（阿Dee）的《你好，打劫！》，又陪媽媽去看古天樂演唱會。佘詩曼︰「我去支持阿Dee，佢演得好好，套劇有笑有淚，麥冬又演得好，睇得好開心。可惜見唔到華仔（劉德華是該劇出品人）。」

佘詩曼去撐阿Dee場，睇《你好，打劫！》舞台劇。（佘詩曼＠IG圖片）

姜濤帶「新寵」開工

除了看阿Dee舞台劇，早前更有預告阿佘會與姜濤、肥仔及阿Dee拍銀行廣告，而廣告中更要排舞︰「知道要跳舞好緊張，都上咗幾堂，練咗幾日，都未試過跟幾個男團拍MV，好難忘。」而開工當日，姜濤更帶來自己的「新寵」，一隻白色狗仔到場，「好得意，我都抱起玩咗一陣。」而姜濤臨走時，更突然一個回頭，向阿佘剖白︰「我以前好鍾意睇你演林淼淼（《絕代商驕》），即係有黃子華，你都幾有品味。」

佘詩曼表示未試過跟幾個男團成員跳舞拍MV。「好難忘。」而開工當日，姜濤更帶來自己的「新寵」，一隻白色狗仔到場。（網上圖片）

佘媽媽讚古天樂演唱會︰好好氣氛

提到有陪媽媽去看古天樂演唱會，原來是古媽媽邀請阿佘媽咪去。「佢哋兩個好Friend，成日見。」而甩到古生在台上的落力演出，阿佘都戥對方開心︰「我知佢鍾意唱歌，一個鍾意唱歌的人，可以在紅館開兩場演唱會是好開心，好值得回憶的事。整個演唱會編排得好好，高潮一浪接一浪，媽咪都讚︰『好好氣氛！』」

佘詩曼早前陪媽媽一齊睇古天樂演唱會，佘媽更予以肯定︰「好好氣氛。」（佘詩曼＠IG圖片）

最近TVB再度重播《十月初五的月光》，阿佘稱自己都睇好多次，不過昨日去購物時，老闆娘都表示深夜有重溫，另一客戶聽到都話有睇。「都好開心。」（網絡圖片）

讚《蛇屍萬》有創意 拒拍鬼片︰唔可以睇太多呢啲嘢

日前，一部來自馬來西亞的鬼片即將在港上映，而香港發行便改名為《留家靈》，與影后劉嘉玲撞名。戲名一出，立即在網上引起熱議，更引發藝人名字恐怖二創，阿佘都有留意︰「有睇到呀！樓清魂、枉命泉、蛇屍萬嘛！好有創意，大家郁下個腦都好。」問到可有興趣拍鬼片？阿佘立即耍手擰頭表示冇興趣︰「拍過一次《陰陽路》（2017年《常在你左右》），拍攝現場其實好搞笑，好多綠幕啦，又要踩滑板扮飄過，但去到首映，有啲鏡頭我都係唔敢睇。因為我瞓覺時要好黑，所以唔可以睇太多呢啲嘢，盡量唔講唔睇。」

阿佘都有留意，自己個名被改成「蛇屍萬」︰「好有創意，大家郁下個腦都好。」（網上圖片）

佘詩曼有跟古天樂，於2017年拍下《陰陽路》20周年電影《常在你左右》，但阿佘表示拍一次就夠。（《常在你左右》劇照）